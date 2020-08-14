Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanı... Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, beraberindeki Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Ahlat'taki etkinlik alanını gezdi.

Çalışmalarla ilgili Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirt etkinliklerinin bir ayağının, büyük otağın bulunduğu oba alanında 25-26 Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

Ahlat'ta, 26 Ağustos'tan önce düzenlenecek şölenin, salgın nedeniyle kontrollü bir şekilde yapılacağını anlatan Erdoğan, alanın güzelleştirilmesi ve bitki örtüsünün daha da zenginleştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ahlat ve Malazgirt'e özellikle yurt içinden gelen vatandaşların sayısında her yıl çok ciddi bir artışın olduğunu belirten Erdoğan, "Halkımız teveccüh gösterdikçe buraların o teveccühü karşılayacak düzeyde geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. O bakımdan hakikaten şu haliyle de çok güzel. Daha da güzel olacak. Burası, inşallah bölge sakinlerine, Ahlat'ı ve Malazgirt'i, tarih şuurunu güçlendirmek için ziyaret eden bütün vatandaşlara hizmet verecek." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da özellikle sportif ve kültür etkinlikleri anlamında faaliyette bulunacaklarını ifade etti.

Herkesin Ahlat ve Malazgirt'i görmesini istediklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Okçuluk, atlı okçuluk, cirit yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında atlı akrobasi gösterileri olacak. Anadolu'nun motiflerini sergileyen Kültür Bakanlığımızın stantları yer alacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun dört bir yanından gelip buraları görmek isteyenler boş dönmeyecek. Tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze, Ahlat, Malazgirt ve bölgeye ait tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı bulacak. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu şekilde Ahlat ve Malazgirt etkinliklerimizle Anadolu'nun fethini kutlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla da hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış. Milletimizi burada ağırlamaktan büyük bir şeref duyacağız."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da "Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettik. Etkinliklerin yapıldığı alanları gezdik. Malazgirt'te de gerekli incelemeleri yapacağız. Kutlama için gerekli hazırlıkları yapacağız." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise Anadolu'ya açılan bu kapıyı gençlere ve gelecek nesillere en güzel şekilde hatırlatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanının 2010 yılında verdiği talimatla hem Ahlat hem de Malazgirt'te tarihi ve medeniyeti yeniden canlandırma adına çalışma başlattıklarını aktaran İnce, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak heyecanımızı ve etkinliklerimizi yeniden gençlerimize aktarmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Ahlat'ta bir gençlik merkezi inşa ettik. Bu merkezin açılışını 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin bu bölgeyi daha iyi tanımalarını, buradaki havayı teneffüs etmelerini, geçmişimizi, bin yıllık tarihimizi yeniden yaşatmaları ve öğrenmeleri adına burada etkinlik yapma alanı sağladık. Bütün amacımız geçmişimizi en iyi şekilde öğrenip geleceğimizi de şekillendirmek ve gençlerimizi bu anlamda en iyi şekilde yetiştirmek. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bizlere talimatları var. Bu çerçevede elimizden geldiğince bu bölgeyi imar etme çalışmalarına Bakanlık olarak katkı sağlıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da Bakanlığa devredilecek gençlik kampında kamp faaliyeti başlatacaklarını ve bu çalışmayı önemsediklerini ifade etti.

Dünyanın birçok yerinden gelecek misafirleri burada ağırlayacaklarını dile getiren Baydaş, "Bu yıl salgın dolayısıyla çok yoğun bir katılım olmayacak ama ilerleyen dönemlerde Ahlat ve Malazgirt, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Çanakkale'de yaptığı gibi Anadolu tarihi, Türk İslam, Selçuklu ve Osmanlı tarihinin işlendiği ve yılın 365 günü bu manada faaliyetlerin sürekli yapıldığı bir kamp merkezi haline gelecek. Buradaki faaliyetlerimizi ve altyapımızı buna göre dizayn edeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'a, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve kurum amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA