Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var

G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

ERDOĞAN'IN BIDEN İLE SOHBETİ DİKKAT ÇEKTİ

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı. İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın törende Abd Başkanı Biden ile sohbeti dikkat çekti.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE MACRON SAĞ TARAFTA

Fotoğraf çekiminde Erdoğan'ın sağ tarafında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı. Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi nedeniyle bulunduğu Roma'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

ERDOĞAN, LİDERLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

ABD'li bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan,bugün G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

SAVUNMA İLİŞKİLERİ VE F-16 KONULARI MASADA

Yetkilinin aktardığına göre Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 konuları ele alınacak.

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