Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor - Haberler
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Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gizli bölge Alan 51'in yanında bir bölge daha olduğu ortaya çıktı. Alan 52 adı verilen bu bölgede uzaylılar ve zehirli silahların tutulduğu iddia ediliyor. Ancak devlet görevlilerinin dahi girmesinin yasak olduğu bölgede yapılanlar yıllardan bu yana gizemini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı, Dağlık Batı ve Güneybatı bölgelerinde bulunan Nevada eyaletindeki Alan 51 adlı bölge biliniyordu. Gizli olması ve yıllardan bu yana içerisinde askeri testlerin gerçekleştirdiği bölgenin yalnız olmadığı belirtildi. Dünya basını şimdi de Alan 51'in hemen yan tarafındaki Alan 52 isimli bölgeyi tartışmaya başladı.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

Alan 51 kadar Alan 52 hakkındaki iddialar da bir o kadar tüyler ürpertici. Buna göre Alan 52'de de gizli silahların denenmesinden, uzaylıların içeride tutulduğu iddialarına kadar birçok söylenti var. Gizli üssün hala aktif olduğu ve çalışmaların devam ettiği öne sürülüyor.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

76 kilometre karelik bir alana yayılan bu devasa bölge, Groom Gölü'nün yanı başında bulunur. Bölgeye en yakın yerleşim ise Rachel adlı bir kasaba. Çölün ortasındaki bu devasa alanda neler olduğuna dair ortalıkta dolaşan onlarca teori ve şehir efsanesi bulunuyor.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

Bunlardan elbette en ünlüsü bölgenin uzaylılarla bağlantısı üzerinedir. Yaygın kanaat bölgede ele geçirilen uzaylılar ve uzay araçları üzerine araştırmalar yapıldığı fikridir. Ancak bu teori, bölgeye girişlerin çok sınırlı olması nedeniyle gizemini korumaktadır.

Dünyada sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanları duyanların tüyleri diken diken oluyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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