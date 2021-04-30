Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, koronanın Hindistan varyantı ile ilgili bilgilendirme metni yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de 5 kişide görüldüğünü açıkladığı varyantın muhtemelen tüm ülkeye yayıldığını belirten dernek, bu çift mutasyonlu varyantın "Süper mutasyon"a dönüşmesinden duyulan endişeye de dikkat çekti. Metinde, "Aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin antikorlarının bu varyantta yeterince etkili olmama tehlikesi bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da beş kişide koronavirüsün Hindistan Varyantı'nın tespit edildiğini açıklaması üzerine TÜSAD Merkez Yürütme Kurulu, bir bilgilendirme metni yayımladı.

"SORUNUN NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Pandeminin en olumsuz seyrettiği ülkelerden birisi olan Hindistan'da koronavirüs vaka sayısında rekor kırıldığı ve korona yüzünden son 24 saatte 3 bin 645 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken TÜSAD, "Bu vaka artışının temel nedeni Hint Varyantı mı, bu sorunun cevabı henüz netleşmedi" değerlendirmesini yaptı.

SÜPER MUTASYON ENDİŞESİ

TÜSAD, bilgilendirme metninde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 17 ülkede görülen Hindistan varyantı ve bilim insanlarının süper mutasyon ile ilgili görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Hindistan varyantının çok daha hızlı ve çabuk bulaşabileceğini iddia edenler olduğu gibi, İngiliz varyantı kadar hızlı yayılmadığını öne sürenler de var. Bazı bilim insanları, bu çift mutasyonlu varyantın dünyaya yayılmaya devam edecek bir tür 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediyor. Bundan dolayı aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin antikorlarının iki mutasyona sahip bu varyantta yeterince etkili olmama tehlikesi de bulunuyor."

ÇÖZÜM ŞEHİR SINIRLARININ KAPATILMASI

TÜSAD bilgilendirmesinde Hint Varyantının görülmeye başlandığı, illere göre en çok vaka sayısının görüldüğü İstanbul'un virüs yayılmasının ana arteri olduğu, Çin'in Wuhan şehrinin sınırlarını kapatarak virüsü kontrol altına aldığı hatırlatılarak "İstanbul gibi ticaretin ve yaşamın odak noktası olan bir şehir için tecrit de dahil olmak üzere en sıkı tedbirlerin acilen masaya yatırılması" önerisinde bulundu.

İŞ İŞTEN GEÇTİ

Sözcü'nün haberine göre TÜSAD üyesi bilim insanı hekimler, kapanma öncesi yaşanan iller arası hareketliliğe dikkat çekerek, "Önerinin uygulanması için çok geç kalındı. İş işten geçti. Bu gün resmen kavimler göçü oldu. Hint varyantı muhtemelen tüm ülkeye yayıldı" yorumunu yaptı.