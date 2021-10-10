Aşı ve test karşıtları İtalya'yı karıştırdı!

İtalya'nın başkenti Roma'da Popolo meydanındaki yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingle başlayan gösteriler, protestocuların yürüyüşe geçmesiyle boyut değiştirdi.

"YEŞİL GEÇİŞ'E HAYIR"

Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) genel merkezine saldırarak zarar verirken, kalabalık bir grup da başbakanlık sarayı Chigi'nin önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında protestocular sık sık "Yeşil Geçiş'e hayır" ve "Özgürlük, özgürlük" şeklinde slogan attı.

ARBEDE ÇIKTI

Başbakanlığın önünde karşı karşıya gelen güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer arbede çıktı. Polis sıkça göz yaşartıcı gaz atarken, tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Polis, dağılmayan göstericilere akşam saatlerinde coplarla müdahale etti, protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi. Olaylarda hem polislerden hem göstericilerden yaralananlar oldu, bazı protestocular da gözaltına alındı. Bu arada, başkentin dışında ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da sertifikaya yönelik protestolarda olayların çıktığı belirtildi.

SİYASİLER ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

CGIL Genel Merkezi'nin saldırıya uğraması ve protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi, İtalyan devlet erkanı ve siyasi parti liderlerinin tepkisini çekti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini'ye geçmiş olsun telefonu açtığı bildirildi. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi'nin şiddet olaylarını kınadığı ve olaylarda genel merkezi zarar gören CGIL'e dayanışmasını dile getirdiği belirtildi. Ülkede soldan aşırı sağa kadar tüm partiler, CGIL'e yönelik saldırıyı kınadı.

İtalya'da hükümetin 6 Ağustos'ta uygulamaya giren "Yeşil Geçiş" sertifikası, o günden beri pek çok kez protesto edilirken, sertifika, 16 Ekim'den itibaren kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale gelecek.

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