Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransa, İsviçre ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede, koronavirüs aşılarının taşındığı şişelerde 6 doz bulunmasına rağmen şişenin üzerinde 5 doz yazması nedeniyle milyonlarca aşının çöpe atıldığını duyurdu.

Tıp tarihindeki en hızlı aşı bulma sürecini tamamlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Reuters haber ajansı, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği ve başta AB ülkeleri olmak üzere birçok bölgede kullanılan aşının şişelerindeki dozaj farkı dolayısıyla milyonlarca dozluk aşının çöpe gideceğini yazdı.

İSRAF HESAPLAMAYLA DA ORTAYA ÇIKTI

Ajans, aşı şişesinin üzerinde 5 dozluk aşı ibaresi yer aldığını fakat aslında şişeden 6 dozluk aşı çıktığını yazarken, "Bazı Avrupa ülkeleri 6 doz yerine 5 doz kullanıyor ve bu durum da birçok ülke aşı eksikliği yaşarken aşıların çöpe gitmesine sebep oluyor. İki dozluk bir aşı için 200.000 şişeden 6 doz aşı çıkarsa 600.000 kişi aşı olabilir, 5 doz çıkartılırsa ve geri kalanı çöpe atılırsa 500.000 kişi aşı olabilir" hesaplamasını yaptı.

"5 DOZ KANITLANMIŞ VE GÜVENİLİR BİR METOT"

Fransa'da yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını açıklasa da, sağlık çalışanlarına 5 doz çıkmasının da yeterli olduğu duyuruldu. Öte yandan bazı Fransız yetkililer, aşının dozunu artırmaya yarayan şırıngalara erişim olmadığını da söyledi.

İsviçre'de de standart olarak bir şişeden 5 doz aşı çıkarılması gerektiği çağrısı gelirken, Basel'deki kriz yönetim ekibinin sözcüsü Rolf Wirz, "5 doz kanıtlanmış ve güvenilir bir metot" açıklamasını yaptı.

Pfizer/BioNTech'in hazırladığı şişelerin boyutu ve içeriğindeki aşı miktarı büyük bir tartışmaya sebep olurken, şişelerden en az 6 adet 0.30 ml'lik dozda aşı çıktığı ortaya çıkmıştı.

FRANSA'DA 1 ML'LİK ŞIRINGA BULUNMUYOR

Fransa'da 1 ml'lik şırınga bulunamazken Almanya'nın da bazı bölgelerinde 1 ml'lik şırınga olduğu fakat diğer bölgelerde bulunmadığı belirtildi.

İsviçre'deki denetleyici kuruluş Swissmedic, Pfizer ve BioNTech'in aşısından sadece uygun şırınga ve dikkatli müdahale ile 6'ncı dozun çıkarıldığını duyurdu. Zürih'teki yetkililer, "Standartımız ortalama 6'nın altında. Eğer imkan varsa altı doz aşı çıkarılıyor. Aşı çok yoğun ve kontrol etmesi zor" dedi.

BAŞARI ÖRNEKLERİ DE VAR

Fakat Avrupa'nın bazı ülkelerinde de başarılı örnekleri var. Danimarka'da aşıların bulunduğu şişeden 7'nci dozun çıkarıldığı açıklanırken, Hollanda'da da altıncı dozun kullanıldığı belirlendi. Danimarka'da 250.000 kişinin aşılanmasında bu sayede büyük bir adım atıldığı belirtildi. Böylelikle Hollanda'da aşılamanın ilk turunda 33.000 doktor ve hemşirenin sayısı 39.000'e çıktı.