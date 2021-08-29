Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekandan ayrıldı. Ertesi sabah ise dükkanına gelen Maşallah G. kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise ileride kendisini bekleyen otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Maşallah G.'yi kanlar içerisinde yerde gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkanının önünde oturan Maşallah G.'ye bir kişinin silahla ateş edip kaçtığı görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı