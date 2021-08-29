Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekandan ayrıldı. Ertesi sabah ise dükkanına gelen Maşallah G. kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise ileride kendisini bekleyen otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Maşallah G.'yi kanlar içerisinde yerde gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkanının önünde oturan Maşallah G.'ye bir kişinin silahla ateş edip kaçtığı görüldü. - BURSA

Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Camdaki çiçeği gözüne kestiren kadın, saksıdan söküp çaldı! Ev sahibine şaşkınlık yaşatan hırsızlık kamerada
Camdaki çiçeği gözüne kestiren kadın, saksıdan söküp çaldı! Ev sahibine şaşkınlık yaşatan hırsızlık kamerada
Hastane arazisinde çıplak cansız erkek bedeni bulundu! 3 gün önce kafa travması şüphesiyle hastaneye getirilmiş
Hastane arazisinde çıplak cansız erkek bedeni bulundu! 3 gün önce kafa travması şüphesiyle hastaneye getirilmiş
Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Emine Erdoğan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Neşet Ertaş Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Muslera Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 09:57:54. #1.14#

title