Düğün, nişan ve kına törenlerinde korona virüs tehdidini hiçe sayıldı
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Düğün, nişan ve kına törenlerinde korona virüs tehdidini hiçe sayıldı

Düğün, nişan ve kına törenlerinde korona virüs tehdidini hiçe sayıldı Dar alanda sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, kol kola halay çekti Korona virüs vakaların en çok görüldüğü illerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar kına, nişan ve düğünlerde sosyal mesafe ile...

22.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:00

Düğün, nişan ve kına törenlerinde korona virüs tehdidini hiçe sayıldı

Dar alanda sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, kol kola halay çekti

DİYARBAKIR - Korona virüs vakaların en çok görüldüğü illerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar kına, nişan ve düğünlerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadığı görüldü. 'Korona virüsü' halaylarına davet eden vatandaşlar kol kola halay çekti.

Türkiye'de korona virüs salgını kontrol altına alındıktan sonra 1 Haziran tarihinden itibaren kademeli olarak tedbirlerin alınma kararı ve genelgelerin yayımlanmasıyla normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreciyle birlikte bazı kentlerde vaka sayılarında tekrar artış görüldü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın işaret ettiği beş kentten biri olan Diyarbakır'da, kına, nişan ve düğünlerin yapıldığı, ancak belirlenen tedbirlere vatandaşların uymamasıyla vaka sayılarında artışların olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen Diyarbakır'da bazı düğün, nişan ve kına organizasyonlarında vatandaşların sosyal mesafeye ve maske kuralına riayet etmediği görüldü. Dar alanda sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, kol kola halay çekerek korona virüsün bulaşmasına davetiye çıkardı.

Türkiye'de şimdiye kadar 4 milyon 359 bin 627 test yapılırken, 221 bin 500 vaka tespit edildi. Bu vakaların 204 bin 11 kişi iyileşti. 5 bin 526 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, bin 246 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Düğün, nişan ve kına törenlerinde korona virüs tehdidini hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

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