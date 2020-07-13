- Düğün konvoyunun ardından gidemediler ama otobanı düğün evine çevirdiler- Yolda kalan akrabalar,... - Düğün konvoyunun ardından gidemediler ama otobanı düğün evine çevirdiler Yolda kalan akrabalar, otobanda davullu zurnalı oyuna durdu "Akşam sosyal mesafe diye haberlere çıkmazsak iyi" Kırşehir'den, Ankara'ya gelin alamaya giden vatandaşlar dönüş yolunda araçları bozulunca otobanda davullu...

- Düğün konvoyunun ardından gidemediler ama otobanı düğün evine çevirdiler

Yolda kalan akrabalar, otobanda davullu zurnalı oyuna durdu

"Akşam sosyal mesafe diye haberlere çıkmazsak iyi"

KIRŞEHİR - Kırşehir'den, Ankara'ya gelin alamaya giden vatandaşlar dönüş yolunda araçları bozulunca otobanda davullu zurnalı oyuna durdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesine gelin alamaya giden Taşkıran ailesinin dönüş yolunda araçları bozuldu. Otobanda seyir halinde bulunan diğer sürücülerin ikazları sonrasında duran aile, Kuzey Yıldızı Vadisi alt kısmında bulunan yolda davullu zurnalı eğlence düzenledi. Sağ salim gelini aldıktan sonra araçlarının bozulduğunu ifade eden Zeynal Taşkıran, yaşadıkları durumu 'şen ola düğün şen ola' diye anlattı. Taşkıran, "Bu mutlu günümüzde gelinimizi aldık ama evine bırakamadık. Arabamızda pürüz çıktı yollardayız. Önemli değil sabaha kadar buradayız" dedi. Yol kenarında yaşanılan durumu eğlenceli hale getiren akrabalar ise; "Allah düğünümüzü hayırlı etsin. Arabalardan duman çıktı. Patlayacaktı. Herkes yahni olacaktı neredeyse" diyerek yaşadıkları anı anlattı. Davul sesi ile kendinden geçen aile yol kenarında çekici beklerken oyuna durdu. Öte yandan çevrede bulunan mahalle sakinleri ise balkonlardan yaşanılan durumu cep telefonlarına kaydetti. Oynayan vatandaşlardan birisinin ise; "Akşam sosyal mesafe diye haberlere çıkmazsak iyi" diyerek güldüğü görüldü.

Yolda kalan araçlar çekici ile yoldan çekilirken düğün sahipleri de yönlendirilen araçlarla yoldan düğün evine ayrıldı.

Kaynak: İHA