Dubai'de saçlar, türk saç tasarımcısına emanet

06.10.2019 09:37

Küçük yaştan itibaren saç tasarımı, imaj çalışmaları, saç kesim tekniği gibi alanlarda çalışmalar yapan Mürsel Danışman , başarısını Dubai 'ye taşıdı. Meslek sırrının en önemli maddesinin 'kadınları anlamak' olduğuna dikkat çeken Danışman, mesleğine Dubai'de de devam ediyor.

18 yaşından bu yana saç tasarımı, saç kesim tekniği, imaj çalışmaları gibi alanlarda yaptığı işlerle birçok ödülün sahibi olan 42 yaşındaki Mürsel Danışman, 24 yıldır saç modasını en ince ayrıntısına kadar takip ettiğini söyledi. Kariyeri boyunca birçok zorlukla karşılaştığını belirten Danışman, "İstanbul'da bu işi yapmak daha zor çünkü bir sürü dış etkenle karşılaşıyoruz. Mesleki açıdan zorlandığımı hiç hatırlamıyorum. Çok çalıştım, özveride bulundum ve işimi çok sevdiğim için başardım. Zevkle yaptığımı bir iş olması bana başarıyı getirdi" dedi.

KADINLARI ANLAMAK KARMAŞIK DEĞİL

Meslekte güvenin önemine dikkat çeken Danışman, insanlara istekleri dışında hiçbir şey yapmamanın önemine vurgu yaptı.

Günde 30'dan fazla farklı insanla konuştuğunu belirten Mürsel Danışman, "Kadınları anlamak karmaşık gibi gözükse de, öyle değil. İnsanların A dediği şeyi, Z'ye kadar düşünüp, cevap veriyorum. Kadınları dinleyip, onlara önemsendiklerini belli etmek çok önemli. Kadınların ruh hali çok hızlı değişiyor. Siyah saç isteyen kadın, bir an sarı saç da isteyebiliyor. Onlara 'hayatında değişen olumlu ya da olumsuz ne var?' diye soruyorum. Bunu anlattıklarında değişim yapmıyorum ve 'bir hafta sonra gel' diyorum. Kadınlar da bana bu konuda çok güveniyorlar" diye konuştu.

"SAÇ DEĞİL, ZAMAN HEDİYE EDİYORUZ"

Kadınların en çok rahat kullanacakları ve sağlıklı görünecek saçları tercih ettiğini belirten Danışman, "Ben de yıllardır bunu sağlamak için bir sürü eğitimler aldım ve saçlarını rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çözümler ürettim. Böylece bana gelen insanlara yeni bir saç değil, aslında zaman hediye etmiş oluyorum. Daha sonra aldığım geri dönüşlerin hepsi çok pozitif oluyor, ziyaretçilerim arayıp teşekkür ediyor. Moda olan saçı yapmıyorum, çizgileri alıp kişiye uyarlıyorum" ifadelerini kullandı.

SAÇ KESİMİ MATEMATİKSEL BİR HESAP

Saç kesiminin önemli ve matematiksel bir hesap olduğuna dikkat çeken Danışman, "Saç kesiminde saçın yapısına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kesimi profesyonel birinin yapması önemlidir. Moda olarak seçilen bir saçı kullanamaz ve zorlanırsınız. Oranlar ve ayrımlar var. Bu yüzden kesim matematiksel bir hesaptır. Ben 2000 yıllarında kuru saç kesimi yapıyordum. O zaman herkes tarafından yadırganmıştım ama şimdi ne kadar doğru bir iş yaptığımı görüyorum. Bütün meslektaşlarım kuru saç kesebiliyor" dedi.

TÜRKİYE KUAFÖRLÜK ÜZERİNE GELİŞMİŞ BİR ÜLKE

Mürsel Danışman, Türkiye'nin kuaförlük üzerine çok gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde çok başarılı kuaförler de var ancak bazı konularda sınırlı kalabiliyoruz. Güven problemi yaşayabiliyoruz. Gözlemlerime göre Dubai bizden daha geride ama modayı yakalamaya çalışıyorlar. Burada benim gördüğüm ilgi çok güzel. En pahalı kuaförlerden biriyim. İnsanlar randevu saatlerini kaçırmıyor ve randevu için uzun süreler bekleyebiliyor, özel insanlara hizmet ediyorum. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

MESLEKİ BİR HAZ YAŞIYORUM

Ustasının 'saç teline zarar verirsen ekmeğini çöpe atarsın' sözünü hiç unutmadığını söyleyen Danışman, yaptığı meslekte hiçbir zaman işsiz kalma korkusunu yaşamadığını söyledi.

Danışman, sözlerine şöyle devam etti:

"Ustam, bu mesleği tanımlarken 'Kraliçelere bile boyun eğdiren meslek' derdi. Gerçekten de öyle. Dünyanın neresine gidersem gideyim, iş bulamama kaygım yok. Çok büyük yerlerde dükkan açmama, çalışmama da gerek yok. Eğer özgün bir ruh olarak kalmaya devam edersem, plajlarda örgü yaparak bile para kazanabileceğim bir mesleğe sahibim. O yüzden Dubai'de mesleki bir haz yaşıyorum."

Kaynak: DHA