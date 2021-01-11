Duayen sanayici Kemal Baysak, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin koronavirüsten 88 yaşında yaşamını yitiren eski belediye başkanlarından, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu, duayen sanayici Ahmet Kemal Baysak için Karşıyaka Belediyesi önünde tören düzenlendi. Sevenleri, belediye başkanları, milletvekilleri ve Bosna Hersek'ten gelen bakan yardımcılarının katıldığı törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Baysak, son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'in Karşıyaka eski Belediyesi Başkanı, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu, duayen sanayici 88 yaşındaki Ahmet Kemal Baysak, uzun süredir mücadele ettiği koronavirüse dün yenik düştü. Baysak için 1994 ile 1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğü Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nda bir tören düzenlendi. Baysak'ın eşi Pervin Baysak, oğulları Atilla ve Abdullah Baysak, kızı Ayşın Baysak ile torunlarının hazır bulunduğu törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Bedri Serter, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Dzevad Mahmutovic ile çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın, Kur'anı Kerim okuduğu cenaze töreninde Kemal Baysak'ın tabutunun üzerine koyulan Bosna Hersek ve Türk bayrakları dikkat çekti.

'KOCAMAN BİR KALBİ VARDI'Bosna Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1933 yılında doğan ve 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı yapan Kemal Baysak'ın cenaze törenine Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Dzevad Mahmutovic hazır bulundu. Törende yaptığı konuşmada, "Onu tanımak bizim için büyük bir onurdu. Kemal Bey'in ailesi Boşnak. Bu nedenle bugün burada Boşnakça konuşulması onun hoşuna giderdi. Kemal Bey, Türkiye'de bulunan Bosna Hersek göçmenlerine yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri devam ettirmek için çok çalıştı" diye ifade etti.

'KİMSEYİ KIRMAZDI'

Kemal Baysak'ın oğlu Atilla Baysak da konuşmasında, "Babamızın kimseyi kırmadığından eminiz. Bunu bütün sevenlerinden duyuyoruz. Ne çok seveni varmış. Avuntumuz, dolu dolu bir hayat yaşadı. Bu acı günümüzde yanımızda olduğunuz için Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin" diye konuştu.

'HEPİMİZİN HAYATINA DOKUNDU'

Yasta olduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Üzgünüz, kederliyiz. Ülke ve kent ekonomisinin önemli isimlerinden birini, sevecen, dost, yüreği iyilik dolu bir ağabeyi, yurtsever bir Karşıyakalıyı kaybettik. Sözüyle, işiyle, duruşuyla hepimizin hayatlarına dokunan Kemal Baysak, başımız her sıkıştığında dert ortağımızdı. 88 yıllık ömrünü birçok başarıyla donatırken, kentimizi ülkemizi ve insanlığı onurlandırdı" dedi.

Baysak'ın cenazesi, sevenlerinin oluşturduğu kalabalık cemaat eşliğinde Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU