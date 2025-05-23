Dua Lipa kimdir? Dua Lipa kaç yaşında, nereli?

Dua Lipa kimdir? Dua Lipa kaç yaşında, nereli?
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"Dua Lipa kimdir?" sorusu, dünya müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren genç yıldızla ilgili en çok merak edilen başlıklardan biridir. Peki, Dua Lipa kimdir? Dua Lipa kaç yaşında, nereli?

dua Lipa kimdir? Hem sesi hem tarzıyla milyonların beğenisini kazanan Dua Lipa, başarılı albümleri, ödülleri ve sahne performanslarıyla pop müziğin yeni nesil ikonlarından biri haline gelmiştir.Peki Dua Lipa kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerine nasıl başladı? İşte 2025 itibarıyla Dua Lipa hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

DUA LIPA KİMDİR?

22 Ağustos 1995'te Londra'da doğmuştur. İlk ismi olan "Dua" Arnavutça bir kelime olup "sevgi" ve "istemek" anlamlarına gelir. Anne ve babası Kosova Arnavutu'dur. Sylvia Young Theatre School'da okumuştur. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kosova'ya göçmüştür. 15 yaşında iken tekrar Londra'ya dönmüş ve arkadaşları ile yaşamaya başlamıştır. Bu dönüşteki amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı ve 16 yaşında model olarak çalışmaya başladı.

Babası Dukagjin Lipa rock müzisyeniydi ve Dua onun müziklerini dinleyerek vakit geçirdi. 14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinden cover'layıp yayımlamıştır.

Dua Lipa kimdir? Dua Lipa kaç yaşında, nereli?

DUA LIPA KARİYERİ

2015 yılında Lipa ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Ağustos 2015'te ilk single'ı olan "New Love"ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı "Be the One"ı Ekim 2015'te çıkardı. Lipa, müzik tarzını "Dark Pop" olarak tanımladı. Kendi isminin başlık olarak kullanıldığı debut stüdyo albümü 2 Haziran 2017'de yayımlanmıştır.

3 Grammy Ödülü sahibi, İngiliz ve Arnavut şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Kariyerine modellik yaparak başlasa da 2015'te Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak şarkıcılığa atıldı ve 2017'de kendi adını taşıyan çıkış albümünü piyasaya sürdü. UK Albums Chart'ta üç numaraya kadar yükselen albümden "Be the One", "IDGAF" ve "New Rules" dâhil yedi single çıktı. "New Rules", Birleşik Krallık'ta zirveye yerleşirken ABD'de 6 numaraya kadar ilerledi. 2018'de Lipa, BRIT Ödülleri'nde Britanyalı Kadın Solo Sanatçı ve Britanyalı En İyi Çıkış ödüllerini kazandı.

Dua Lipa kimdir? Dua Lipa kaç yaşında, nereli?

Dua Lipa kimdir? Dua Lipa kaç yaşında, nereli?

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