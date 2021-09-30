DÜ Rektörü Karakoç, 40 ülkenin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, 40 ülkenin öğrenci temsilcisiyle bir araya geldi.

Karakoç, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika ve Avrupa'dan gelen öğrenci temsilcilerin yer aldığı heyet ile görüştü.

Öğrencilerin taleplerini dikkate alacaklarını dile getiren Karakoç, 40 ülkeden 1500 dolayında yabancı uyruklu kişinin üniversitede öğrenim gördüğünü belirtti.

Karakoç, farklı ülkelerden gelen öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduğunu aktardı.

Öğrenciler de DÜ ve Diyarbakır'ı çok sevdiklerini, insanların sıcak kanlı olduğunu ve kendilerine her konuda yardımcı olduklarını söyledi.