Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye "Sıtma ilacını kullanmaya devam edecek" açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın
03.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:45

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, geçen hafta "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin"in kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını anımsattı.

"TEDBİR AMAÇLI ALINAN BİR KARARDI"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenlik verileri gözden geçirilirken bu karar tedbir amaçlı olarak alınmıştı. Dayanışma Denemesi'nin Veri Güvenliği ve İzleme Komitesi, verileri gözden geçirdi. Mevcut mortalite (ölüm oranları) verilerine dayanarak, komite üyeleri deneme protokolünü değiştirmek için hiçbir neden bulunmadığı tavsiyesinde bulundu. Yürütme Grubu bu öneriyi aldı ve Hidroksiklorokin de dahil olmak üzere Dayanışma Denemesinin tüm kollarının devamını onayladı."

Yürütme Grubunun, Hidroksiklorokin ilacının denemelerinin yeniden başlamasından itibaren "başlıca araştırmacılarla" iletişim halinde olacağını belirten Ghebreyesus, Dayanışma Denemesi'nde tüm tedavi yöntemlerini yakından takip edecekleri mesajını verdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayrıca 35 ülkede 3 bin 500'den fazla hastanın denemeler için başvuru yaptığını kaydetti.

LATİN AMERİKA ENDİŞESİ

Dünyadaki Kovid-19 vakalarına da değinen Ghebreyesus, özellikle salgının hızla yayılmaya başladığı orta ve güney Amerika ülkelerindeki durumdan endişe duyduklarını vurguladı. Tedros Adhanom Ghebreyesus, doğu Akdeniz, güneydoğu Asya ve Afrika'da da vaka sayılarında tırmanış gözlemlemelerine rağmen vaka sayılarının çok daha az olduğunu belirtti.

Avrupa kıtasındaki vaka sayılarının ise azalmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, "Dün, Avrupa'da 22 Mart'tan bu yana rapor edilen en az sayıda vaka sayısı görüldü." diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SITMA İLACI KULLANIMI ASKIYA ALINMIŞTI

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan Hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

İlgili Haberler

Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Birce Akalay Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 22:46:02. #1.14#
title