DSÖ'den ürküten salgın uyarısı: Mart ayına kadar 500 bin kişi ölebilir

Avrupa'da yeni koronavirüs dalgası yayılırken korkutan bir açıklama da DSÖ'den geldi. Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem çağrısı yaptı ve gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceğini söyledi.

"ACİL" DİYEREK ÇAĞRI YAPTI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hans Kluge, salgının kıtadaki seyri konusunda 'çok endişeli' olduğunu söyledi. Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini vurguladı.

KIŞ AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Uyarı, kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.

Kluge, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı.

DSÖ Avrupa Direktörü, vaka sayılarındaki artışla mücadeleye yardımcı olmak için aşılanmanın artırılması ile temel halk sağlığı önlemleri ve yeni tıbbi tedavilerin uygulanması çağrısında bulundu.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Kluge, "Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi" diyerek, hastalıkla savaşmak için "ne yapılması gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin "son çare" olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili "yasal ve toplumsal bir tartışma" yapmanın "çok yerinde" olacağını söyledi.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerine başvurmadan önce başka yollar olduğunu söyledi ve bunun "bir özgürlük kısıtlaması değil, bireysel özgürlüğümüzü korumanın bir aracı olduğunu" da sözlerine ekledi.

ÖNLEMLER YENİDEN BAŞLADI

Avusturya, Cuma günü Kovid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak.

Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.

PROTESTO DÜZENLENDİ

Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam yeni Kovid-19 önlemlerine ve aşıya karşı düzenlenen protesto gösterisi kontrolden çıktı.

Polis, otomobilleri ateşe verip, dükkanları yağmalayan göstericilere ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayların ardından kentte "acil durum" ilan edildi. Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

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