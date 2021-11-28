DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın

Kovid-19'un ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması uygulamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel bir endişeye neden olan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen Omicron hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ, Omicron'un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktardı. Omicron'un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığını vurgulayan DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti. Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.

"AFRİKA'YI HEDEF ALAN SEYAHAT YASAKLARI, KÜRESEL DAYANIŞMAYA ZARAR VERİYOR"

"EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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