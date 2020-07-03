Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan ülkenin dört bir yanını drone'uyla tanıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan ülkenin dört bir yanını drone'uyla tanıtıyor

Yeni nesil fotoğraf teknolojilerinden olan drone fotoğrafçılığı, hayatımızın her bir noktasında ağırlığını hissettirirken Türkiye'nin en yetenekli drone fotoğrafçılarından olan Aslan Özcan, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek olağanüstü kareler yakalıyor.

Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan ülkenin dört bir yanını drone'uyla tanıtıyor
03.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:33

Yeni nesil fotoğraf teknolojilerinden olan drone fotoğrafçılığı, hayatımızın her bir noktasında ağırlığını hissettiriyor. Konserlerden spor organizasyonlarına, düğünlerden kültürel tanıtımlara kadar oldukça geniş bir alanda kullanılıyor. Türkiye'nin en yetenekli drone fotoğrafçılarından olan Aslan Özcan, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek olağanüstü kareler yakalıyor.

Yerel turizmin gelişmesinde büyük katkısı olan fotoğrafçı, tüm çekimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Video ve fotoğraf gönderileri binlerce kişi tarafından görüntülenen Aslan Özcan, takipçilerinin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Ülkemizin güzelliklerini farklı bir şekilde yansıtan fotoğrafçı, Youtube kanalında da tecrübelerini aktarıyor.

DRONE İLE HARİKALAR YARATIYOR

1986 yılında Sinop'ta doğan Aslan Özcan, fotoğrafçılıkla henüz 10 yaşında iken tanışıyor. Dedesinin Almanya'dan getirip hediye ettiği polaroid makinedeki amatör çekimlerinden yeteneğini fark eden fotoğrafçı, 2010 yılında DSLR makinelere geçiyor. "Görenlerin etkileneceği, benzersiz ve farklı bir şey yapmak istiyordu. Drone, benim hayalim için en güzel icattı" diyen Aslan Özcan, drone kullanımında uzmanlaşmaya karar veriyor.

İstanbul başta olmak üzere drone ile enfes görüntüler yakalayan fotoğrafçı, katıldığı birçok yarışmada derece elde ettikten sonra dikkatleri üzerine çekiyor. Mustafa Ceceli'nin konser çekimlerini de yapan fotoğrafçı, şu anda kendi projelerine daha fazla zaman ayırıyor.

BAŞARISININ SIRRI: ÇOK ÇALIŞMAK

Aslan Özcan, drone çekimlerinde başarılı olmasını çok çalışmasına bağlıyor. Manzara fotoğrafçılığında herkesten farklı bir konumda olmak için detaylara önem verdiğini belirten fotoğrafçı, öncelikle lokasyon seçimi konusunda titiz davranıyor. Işık, kamera, gün ve saat konusunda en ideali için sabırlı olduğunu belirten fotoğrafçı, çekim sonrası düzenlemeleri de kendisi yapıyor. Drone teknolojilerini de yakından takip eden fotoğrafçı, ekipman kalitesine de önem veriyor.

En iyi manzara fotoğrafçıları arasında gösterilen Aslan Özcan sanatı ile ilgili şunları söylüyor: "Fotoğrafçılıkta en önemli ayrıntı anı yakalamaktır. Bu oldukça sabır ve emek gerektiren bir süreçtir. Bazen istediğim görüntüyü yakalamak için günlerce beklediğim oluyor. Ama asla vazgeçmiyorum. Çünkü ülkemin her bir köşesini seviyorum. Manzara çekimlerine de tutkuluyum. İnsanların çekimleri beğendikçe daha fazla motive oluyorum"

ASLAN ÖZCAN KİMDİR?

Aslan Özcan, kendisini kısaca şöyle tanıtıyor:

"1986 yılında Sinop'ta doğdum. Eğitimime burada başladım. Daha sonra İstanbul'a geldim. Halkla ilişkiler Bölümü'nden mezun oldum. Ancak fotoğrafa olan ilgimden dolayı bu alanda devam etmenin daha doğru olacağına karar verdim. Aldığım ödüller de beni teşvik etti. 1996 yılından beri hayatımın her alanında fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. "

Adını manzara ve drone fotoğrafları ile duyuran Aslan Özcan, hayatını fotoğraf ile eşdeğer gördüğünü şu sözlerle belirtiyor:

"Hayır, ben başka işle ilgilenmiyorum çünkü manzara fotoğrafçılığını profesyonel olarak yapıyorum. Bunu tek işim olarak görüyorum. Hem sevdiğim işle uğraşıyorum hem de geçimimi sağlıyorum. Sabah uyandıktan sonra tüm planlarımı çekimlerim üzerine yapıyorum. Fotoğrafçılık eğitimler, bitmek bilmeyen geziler ve günlerce süren çekimler arasından sıkışan hayatımdan oldukça memnunum."

FOTOĞRAFÇILIK İLE NE ZAMAN TANIŞTINIZ?

Herkesin farklı ve ilgi çekici bir hikayesi olduğunu söyleyen Aslan Özcan; duygulanarak kendi hikayesini özetliyor: İlk fotoğraf makinem polaroid bir cihazdı. 1996 yılında Almanya'da gurbetçi olan dedem yurtdışından getirip hediye etmişti. Büyük bir hayranlıkla baktığım makinem ile çekimlere başladım. Uzun yıllar polaroid makineler kullandım. Elimden düşmüyordu. Fotoğraflarım da çok beğeniliyordu. 2010 yılında DSLR fotoğraf makinesi alarak bu yolda emin adımlarla yürümeye başladım.

NEDEN MANZARA FOTOĞRAFÇILIĞINI SEÇTİNİZ?

Aslan Özcan, manzara fotoğrafçılığı ile ilgili soruyu şöyle cevaplıyor:

"Aslında manzara fotoğrafçılığına geçiş yapmadım. İlk andan beri hep manzara çekimlerine odaklandım. Çünkü içimde doğaya ve kültürel eserlere karşı bir tutku besliyorum. Galata'yı çekmek, Nemrut Dağı'nda sabahlamak, Hasankeyf'te duygulanmak istiyorum. Zaten yorucu tempoya da içimdeki manzara aşkı ile direniyorum"

TECRÜBELERİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Instagram, Facebook ve Youtube gibi platformları kullanarak binlerce kişiye hitap eden Aslan Özcan, paylaşmanın önemini şöyle ifade ediyor:

"Bir fotoğrafçı için benzersiz bir kare yakalamak önemlidir. Ancak beğenilmek de bir o kadar değerlidir. Çünkü doğru yolda olduğunuzu bilirsiniz ve emin adımlarla ilerlersiniz. Bu nedenle tecrübelerimi takipçilerimle paylaşıyorum. Onların bana duyduğu güven için ekstra çalışıyorum. "

Manşet

Haberler

Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Haber
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Gaziantep
Şu an buradasınız: Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan ülkenin dört bir yanını drone'uyla tanıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:33:43. #1.15#
title