(Drone) - Barajlardaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
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(Drone) - Barajlardaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

03.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:06

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 43,45'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 43,45'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 24,29 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,45 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 93,82, Terkos'ta yüzde 41,47, Sazlıdere'de yüzde 20,21, Alibey'de yüzde 52,41, Büyükçekmece'de yüzde 45,39, Ömerli'de yüzde 47,31, Darlık'ta yüzde 54,88, Elmalı'da yüzde 50,36, Kazandere'de yüzde 70,52 ve Pabuçdere'de yüzde 21,80 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 377 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 722 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,72, 2007'de yüzde 55,29, 2008'de yüzde 25,59, 2009'da yüzde 51,08, 2010'da yüzde 95,89, 2011'de yüzde 90,55, 2012'de yüzde 67,32, 2013'te yüzde 78,04, 2014'te yüzde 32,89, 2015'te yüzde 88,10, 2016'da yüzde 75,88, 2017'de yüzde 84,85, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,25, 2020'de yüzde 57,35, 2021'de ise yüzde 43,45 olarak gerçekleşti.

(Drone) - Barajlardaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
(Drone) - Barajlardaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
(Drone) - Barajlardaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
(Drone) - Barajlardaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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