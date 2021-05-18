Dr. İnal: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmalıyız
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Dr. İnal: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmalıyız

Dr. İnal: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmalıyız
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, bağışıklık sisteminin güçlü olması için beslenme ve düzenli uykunun önemine dikkat çekerek, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmamız gerekiyor" dedi.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, bağışıklık sisteminin güçlü olması için beslenme ve düzenli uykunun önemine dikkat çekerek, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmamız gerekiyor" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, salgın döneminde bağışıklık ve beslenme düzenine değindi. Dr. İnal, "Koronavirüse karşı bizim en temel sistemimiz, bağışıklık sistemi. Bu bağışıklık sistemini bizim her zaman güçlü tutmamız gerekiyor. 'Bağışıklık sistemini destekleyici' diye satılan birçok ilaç var. İnternete baktığınızda da bununla ilgili birçok kaynak var. Aslında bağışıklık sistemini ayakta tutmak çok zor değil. Bunu beslenmeyle yapabiliriz. Bağırsakta bizim probiyotik dediğimiz bir sürü faydalı bakterimiz var. Bizim bu bakterileri güçlendirmemiz ve korumamız lazım. Bağışıklık sistemine bunlar bir nevi yardımcı oluyorlar. Biz bunları o nedenle beslenmeyle koruyabiliriz. Bizim Akdeniz diyeti dediğimiz bir şey var. Akdeniz diyeti ile beslenenlerin ömrünün 10 yıl daha uzun olduğu görülmüş. Yani siz Akdeniz diyeti yapıyorsunuz, ömrünüz 10 yıl uzayabiliyor. Dolayısıyla Akdeniz diyeti beslenmesi yapabiliriz" diye konuştu.

'8 SAATTEN AZ OLAN UYKULARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 4 KAT ZAYIFLIYOR'Dr. İnal, uyku düzeninin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu kaydederek, "8 saatten az olan uykularda bağışıklık sisteminin yaklaşık 4 kat zayıfladığı, 8 saat üzerindeki uykularda ise 4 kat arttığı görülmüş. Dolayısıyla bağışıklık sistemini desteklemek için uyku çok önemli. Peki uyku nasıl olmalı? Uyku ışıksız karanlık ortamlarda olmalıdır. Bizim melatonin denilen bir hormonumuz var. Bu salgılanan hormon, bizim bağışıklık sistemini destekleyen bir hormon. Melatonin salgılanması için de mutlaka karanlık ortam gerekiyor. Bir de kişilerin egzersiz yapmaya özen göstermesi gerekiyor. 45 dakika egzersiz olabilir. Egzersizin ayarını kişi kendine göre yapmalıdır. Egzersiz yapıldığında meydana gelen terleme insanın savunma sistemini güçlendiriyor. O terlemeyi mutlaka hissetmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.'D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİ MUTLAKA YAPMAK GEREKİYOR'

İnsanların D vitamini alması gerektiğini belirten Dr. Ahmet İnal, "Bağışıklık sistemini desteklemede özellikle D vitamini çok önemli. Kışın belki güneş olmadığı için D vitamini almak zor. O yüzden mümkünse dışarıdan takviye şeklinde D vitamini alınabilir. Yaz mevsiminde de güneşin en etkili olacağı saatte 10 dakika güneşte kalmak gerekiyor. D vitamini takviyesini mutlaka yapmak gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman bağışıklık sistemimiz güçlü hale gelebiliyor" dedi.


Dr. İnal: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmalıyız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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Dr. İnal: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmalıyız - Haberler
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