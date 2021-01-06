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Doya Doya Moda Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli?

06.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:42
Doya Doya Moda Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli?

Ekranların merakla beklenen programı Doya Doya Moda'ya katılan isimlerden biri olan Suzan Kardeş, şarkılarını seslendirecek. Doya Doya Moda Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli? Sanat kariyerinde sergilediği performansla adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş biyografisi haberimizde.

Suzan Kardeş kim sorusu magazin gündeminde sıkça aranan sorulardan biridir. Başarılı sanatçı Kardeş hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Suzan Kardeş nereli? Suzan Kardeş evli mi? Suzan Kardeş'in ailesine dair detaylar...

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi. Aslen bir Kosova Türkü olan Kardeş, iş hayatına Hürriyet gazetesinde başladı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak kendini geliştirdi. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren Suzan Kardeş; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını üstlenen Kardeş, Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır. 2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.

Doya Doya Moda Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli?

ŞARKILARI

Bekriya (2007)

Bekriya II - Balkania (2008)

Makyaj Odası Şarkıları (2009)

Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)

Bekriya III - Bal ve Kan (2011)

Bekriya VI - Bekri (2012)

Yarım Hava Çalsana (2013)

Şişede Bade Durmaz (2015)

FİLMLERİ - DİZİLERİ

Bir Demet Tiyatro - 2000

Organize İşler - 2005

Komedi Dükkanı - 2008

Mavi Kelebekler - 2011

Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017 (Fato Ana)

Toprağın Çocukları - 2012

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Yapışık Kardeşler - 2015

Nadide Hayat - 2015

Müdür Ne'aptın - 2016

Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)

Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)

Tolgshow - 2018

Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi

Seksenler - 2019- (Fato Ana)

Çok Güzel Hareketler 2 - 2019 - (2020 Yılbaşı Özel Bölümü) Kendisi

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