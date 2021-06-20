Down sendromlu Murat'a Hürriyet'ten forma hediyesi
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Down sendromlu Murat'a Hürriyet'ten forma hediyesi

Down sendromlu Murat'a Hürriyet'ten forma hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası Çerkeşli Köyü'nde yaşayan ve Kocaelispor hayranı olan down sendromlu Murat Erdem'e Kocaelispor forması hediye etti.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası Çerkeşli Köyü'nde yaşayan ve Kocaelispor hayranı olan down sendromlu Murat Erdem'e Kocaelispor forması hediye etti.

Dilovası ilçesinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ulaşan bir vatandaş, ilçelerinde Kocaelispor aşığı bir down sendromlu gencin olduğunu ve Kocaelispor forması talebini aktardı. Başkan Hürriyet, Dilovası'nda yaşayan Murat Erdem'in de istediğini yanıtsız bırakmadı. İzmit Belediye Koordinatörü Ozan Aksu ile Spor Müdürü Mithat Ağa, Dilovası'nın Çerkeşli Köyü'ne giderek başkan Hürriyet'in hediyesi olan Kocaelispor formasını genç Murat'a ulaştırdı. Formayı ve hediyeleri karşısında gören Murat Erdem büyük bir mutluluk yaşadı.

Murat Erdem Kocaelispor formasının yanında başka bir sürprizle daha karşılaştı. Murat'ın, Kocaelispor'un efsane golcülerinden Taner Gülleri hayranı olduğunu öğrenen yetkililer, Gülleri ile Murat Erdem'i telefonda görüntülü konuşturdu. Forma sürprizinin üstüne Taner Gülleri'yi karşısında gören Kocaelisporlu Murat, unutamayacağı anlar yaşadı. Murat Erdem, Taner Gülleri'nin Galatasaray'a bir maçta 4 gol attığını unutmadığını söylerken, Gülleri de Murat'a özel bir forma hediye edeceğinin müjdesini verdi. - KOCAELİ

Down sendromlu Murat'a Hürriyet'ten forma hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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