Dövme için özel elbise...Simge Sağın'ın kıyafeti olay oldu
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Dövme için özel elbise...Simge Sağın'ın kıyafeti olay oldu

Dövme için özel elbise...Simge Sağın'ın kıyafeti olay oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

 Anlamak zaman alabilir

Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri" dizisinden yeni kareler paylaştı.

Ünlü komedyen, ilk kez "G.O.R.A." filminde yer verdiği Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan diziyi yakında seyirciyle buluşturacak. Diziden bazı sahnelerin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan Yılmaz, o karelerin altına şu notu düştü: "Eğer bir Erşan Kuneri filmi izliyorsanız, ne olup bittiğini anlamak çok zaman alabilir."

Talihsiz kaza

Deniz Seki parmağını kesti. Geçen cuma günü, evde yemek hazırlarken parmağı kesilen Seki, soluğu Acıbadem Hastanesi'nde aldı. Serçe parmağındaki derin kesikle panik olan Seki'nin parmağına dikiş atıldı.

Can'ı istemedi

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek, "Cahil Periler" dizisinin çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Burak Deniz'in 'Asaf' karakterini canlandırdığı dizi için ilk olarak Can Yaman'a teklif götürüldüğü iddia edilmişti. İş yoğunluğu nedeniyle projede yer almadığı konuşulan Can Yaman'ı, Ferzan Özpetek'in istemediği ortaya çıktı.

Ünlü yönetmen, Oksijen gazetesine verdiği röportajda Can Yaman'ı istemediğini doğruladı. Daha önce Can Yaman'la bir markanın reklam filminde çalışan Özpetek'in "Can Yaman benim seçtiğim bir isim değil, markanın seçtiği bir isim. Burak Deniz'le çalışmayı çok istiyordum. Onunla çalışmaktan çok memnunum" sözleri dikkat çekti.

( Behlül AYDIN)

Kaynak: Hürriyet

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Dövme için özel elbise...Simge Sağın'ın kıyafeti olay oldu - Haberler Magazin
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