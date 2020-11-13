Dostoyevski Sözleri 2020: En güzel Dostoyevski sözleri nelerdir? Fyodor Dostoyevski en iyi sözleri, yazıları, kitapları

Rus edebiyatının efsane isimlerinden Fyodor Dostoyevski'nin sözleri ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar Dostoyevski'nin sözlerini araştırıyor. Peki Fyodor Dostoyevski sözleri nelerdir? En iyi, en güzel, beğenilen Dostoyevski sözleri hangileridir?

Rusya'nın en önemli roman yazarlarından birisi Fyodor Dostoyevski'dir. Özellikle ülkemizde sözleri ve kitapları çok beğenilmektedir. Peki Fyodor Dostoyevski sözleri nelerdir, yazdığı en iyi sözleri nelerdir, en iyi kitapları nelerdir, en güzel Dostoyevski sözleri nelerdir?

FYODOR DOSTOYEVSKİ KİMDİR?

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (d. 11 Kasım 1821, (Jülyen: 30 Ekim), Moskova - ö. 9 Şubat 1881, Jülyen: 28 Ocak, Sankt-Peterburg), Rus roman yazarı.

Çocukluğu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında geçiren Dostoyevski, annesinin ölümünden sonra Petersburg'daki Mühendis Okulu'na girdi. Babasının ölüm haberini burada aldı. Okulu başarıyla bitirdikten sonra istihkâm bölüğüne girdi. Bir yıl sonra istifa ederek buradan ayrıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra edebiyata yönelen Dostoyevski'nin ilk kitabı İnsancıklar, 1846 yılında yayımlandı. Bu eserinin ardından yazdığı kitaplarla beklediği başarıya ulaşamayan Dostoyevski'nin umudu kırıldı ve politikayla ilgilenmeye başladı.

1849 yılında devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddiası ile tutuklandı. On ay hapishanede kalan Dostoyevski, kurşuna dizilmek üzereyken diğer sekiz tutuklu arkadaşı ile affedildi. Cezası dört yıl kürek, dört yıl da adî hapse dönüştürüldü. Cezasını çekmesi için Sibirya'da bulunan Omsk Cezaevi'ne gönderildi. Burada geçirdiği dört yılın ardından er rütbesi ile hizmete verildi. Subaylığa kadar yükseldi. 1857 yılında Mariya Dmitriyevna İsayeva ile evlendi. Beş yıl boyunca görev yapan Dostoyevski, 1859 yılında özgür bırakıldı ve Petersburg'a yerleşti.

Petersburg'a döndükten sonra Ezilenler (1861) ve Ölüler Evinden Anılar (1862) adlı eserleri yazdı. Kardeşiyle birlikte iki dergi çıkardı. 1862'de arzuladığı Avrupa seyahatini gerçekleştirdi. Sara nöbetleri ve kumar bağımlılığı yüzünden maddi açıdan darlığa düştü. Bu dönemde Yeraltından Notlar (1864), Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1866), Budala (1868), Ebedi Koca (1870) ve Ecinniler (1872) gibi eserleri yazdı. Eşinin ölümünden sonra sekreteriyle evlendi. Yeniden borçlandı ve kumarhanelerde gezmeye başladı. Kızının ölümünün ardından büyük bir sarsıntı geçirdi. Delikanlı (1875), Bir Yazarın Günlüğü (1876) ve Karamazov Kardeşler (1879) adlı eserlerinde yazarlık hayatı boyunca konu edindiği temaları yeniden ele aldı. Karamazov Kardeşler adlı yapıtını üç yılda bitiren Dostoyevski, bir ciğer kanamasıyla yatağa düştü ve 28 Ocak 1881 tarihinde öldü. Dostoyevski için 31 Ocak 1881 tarihinde yapılan cenaze töreninde yaklaşık otuz bin kişi tabutunun arkasından yürüdü.Dünya edebiyatını en çok etkileyen ve en çok okunan yazarlardan biri olan Dostoyevski'nin eserleri birçok 20. yüzyıl düşünürünün fikirlerini derinden etkiledi.

EN GÜZEL DOSTOYEVSKİ SÖZLERİ

- Burada aptalca sayılan bir şey, yarın komünde akıllıca görünecek; burada şimdiki şartlar altında doğal olmayan bir şey, orada tamamen doğal sayılacaktır...

- Hiçbir insan belirli bir amacı olmadan ve bu amaç için çaba sarf etmeden yaşayamaz. Eğer amaç ve umut bir kez kaybolursa, iç sıkıntısı o insanı genellikle bir canavara dönüştürür.

- Çünkü insanlar kendileri mutsuz olmadıkça, başkalarının mutsuzluğunu asla anlayamazlar."

- "Ama ümit insanı aldatır..."

- "Bir insan, başkasını kınamadan önce, yaşamın ne olduğunu bilmelidir."

- Kimi zaman hayatta hiç tanımadığımız kişilerle öyle karşılaşmalar olur ki, kendileriyle daha bir kelime konuşmadan ilk bakışta onlarla ilgilenmeye başlarız.

- Başkalarının zavallılığına bakıp kendi haline şükredenlerden tiksiniyorum.

- Acı ve üzüntü, vicdan ve derin bir yürek için her zaman zorunludur.

- Yazar olarak pek çok kusurum olduğunu biliyorum. Çünkü öncelikle ben kendim, hiç hoşnut değilim kendimden. Kendi kendimi tarttığım bazı anlarda, çoğu kez, sözcüğün tam anlamıyla, anlatmak istediğimin ancak yirmide birini arılattığımı, belki de hiç anlatamadığımı gördüğüme inanmalısınız. Beni kurtaran şey, Tanrının bir gün bana o kadar güç ve esin göndereceği ve benim de kendimi daha noksansız anlatabileceğim, kısacası, yüreğimdeki ve hayal gücümdeki her şeyi ortaya koyacağım konusunda beslediğim alışılmış umuttur.

- Bana gelince, sizlerin ancak yarıya kadar getirmek yürekliliğini gösterdiğiniz şeyleri ben sonuna dek götürmekten başka bir şey yapmadım yaşamımda.

- "Gerçekten de böyle bir gökyüzünün altında envaiçeşit aksi ve hırçın insan yaşayabilir mi?"

- "İnsana lüzumlu olan tek şey, onu nereye sürükleyeceği belli olmayan hür iradedir."

- "Aşkları ne kadar saf, masumdu ve insanlar ne kadar da zalimdi!"

- Hayatta bazen birisine o kadar gereksinim duyarsınız ki; bunun sevgiden çok nefretten kaynaklandığını bile bile yine de katlanırsınız bir çok şeye.

- Çocuklara bir kat daha özenle davranmak gerekir. Ah siz ilerici kafasızlar, dünyadan haberiniz yok! İnsana saygınız yok.

- Sonsuz bir karanlığın sonsuz bir denizin ortasında ayakta durabilecek bir kaya parçasının üstünde sonsuza kadar durmaya razıydı, bile bile ölmektense. Yaşamak, sadece yaşamak! Hayat ne olursa olsun yaşamak..."

- İktidar, ancak eğilip onu almak cesaretini gösterenlere verilir. Bir tek şey söz konusuydu burada, cesaret! -

- Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır!

- Hakkında yeni bir şey söylenemeyecek kadar eski bir konu yoktur.

- Yeni bir adım atmak, yeni bir kelime söylemek, insanların en fazla korktuğudur.

- 'Korkak, korkar ve kaçar... Korkan, ama kaçmayan, henüz korkak değildir."

- Yarının hiçlik olması tehdidiyle mutlu olamam ve olmayacağım. Derin bir hakaret bu… O yüzden, beni acı çekmem ve yok olmam için, fikrimi sormadan ve küstahça var eden bu doğayı; su götürmez davacı, savcı ve davalı rolümle kendimle birlikte mahkum ediyorum…

- Doğayı yok edemediğim için de sadece kendimi yok ediyorum… Hiçbir suçlunun bulunmadığı bir tiranlığa katlanmaktan bezmiş olarak."

- Bir insanı, hele hele bir çocuğu iyi yola sokmak istiyorsan itip kakmayacaksın onu...

- Sevmek; güzel birinde aşkı aramak değil; o kişide, bilmediğin bir zamanın beklenmedik bir anında kendini bulmaktır.

- "En kötüsünü bilip mutsuz olmak, boş hayallerle mutlu olmaktan iyidir."

- İnsanın zihni neyle meşgulse rüyasında onu görür. Hele içiniz rahat olmadı mı, gerçeğe ne kadar da uyar rüyalarımız!

- Sevimli bir şeydir yalan, çünkü gerçeğe götürür bizi. Hayır, kötü olan, yalan söylerken söyledikleri yalana kendilerinin de inanmaları.

- "İnsan ne kadar kurnazsa, basit şeylerden tuzağa düşürüleceğinden o kadar az kuşku duyar."

- "İnsanın ruhunu yücelten acı, ucuz bir mutluluktan daha değerlidir."

- Varlığı birşey kazandırmayan insanların, yokluğu da bir şey kaybettirmez.

- Aslında insanın canını en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır.

- Hayaller aleminde yaşayan birinin, isteğine kavuştuktan sonra ondan tekrar ayrılmasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz.

- Anıların güzel olanları da kederli olanları da insanı hep hüzünlendirir."

- "Kafamdaki düşünceler de tuhaf, onların da bir ağrısı var sanki."

- "Pek iyi değilim. Duygularım ölmüş gibi."

- "Sen ne dersen de iki gözüm; toplumun yoksul insana saygısı yoktur."

- "Hem gülmek hem ağlamak geliyor içimden!"

- "Belki de düşündüklerinizin en önemlisini başkasına açmadan bu dünyada.

- Her şey insanın içinde yaşadığı ortama, şartlara bağlıdır. Her şeyi belirleyen çevredir, insansa bir hiçtir.

DOSTOYEVSKİ EN İYİ SÖZLERİ/ KİTAP SÖZLERİ

- Bilincin temelinde acı çekmek vardır. Ancak çektiğimiz acılarla kendimizi keşfedebiliriz.

- İnsan hayattaki her şeyini, umudunu kaybettiğinde gizemlerle dolu bir canavara dönüşür.

- Zengin olmayanlar arasında da aynı şeylere rastlanır. Yoksul tabaka ulaşamadığı isteklerini, kıskançlıklarını şimdilik sarhoşlukla bastırır.

- Tövbekâr biriyseniz âşıksınız, âşıksanız Tanrı'nın yolundasınız demektir. Her şey aşk içindir ve yalnız aşkla yapılır. Ben - ki sizin kadar günahkârım - bile sizi seviyor ve size merhamet ediyorum ki bir de Tanrı'nın size nasıl merhamet ettiğini düşün. Aşk öyle bir hazinedir ki koca dünyayı onunla elde edebilirsiniz ve yalnız kendi günahlarınızı değil, başkalarının günahlarını da onunla temizleyebilirsiniz.

- Âşık olduğu müddetçe insan mutlu olmadan da yaşayabilir.

- Tok olan açın halinden anlamaz derler; ama bazen aç olan da açın halinden anlamıyor.

- Yeni bir adım atma yeni bir kelime söyleme insanların en fazla korktuğudur.

- Acaba insanlar en çok neden korkarlar? Atacakları yeni bir adımdan, söyleyecekleri yeni bir sözden herhalde.

- Kendi yolunuzda yanlış gitmek, başkasının yolunda doğru gitmekten daha iyidir.

- İki kere iki dört eder hayat değildir bayım fakat ölümün başlangıcıdır.

- Budalalık düzdür, kurnazlıktan yoksundur; zekâ hileye, sinsiliğe başvurur. Akılda namussuzluk, aptallıkta doğruluk, namus vardır. Beni umutsuzluğa vardıran durumu ne kadar budalaca ortaya serersem o kadar kârlı olurum.

- Kibarlık, incelik insanın kalbinden gelir. Bunları dans hocaları öğretmez.

- Zamanımızda her namuslu adam korkak, köle ruhludur ve böyle olmalıdır.

- Tanrı var olmasaydı icat edilmek zorunda kalırdı.

- Aşkı yaşayabileyim diye acı çekmek istiyorum.

- Fiilen âşık olmak hayallerde âşık olmaktan daha acımasız ve ürperticidir.

- Ona acıyordum ve bu aşkın basit bir göstergesi.

- Paraya dair en alçak ve nefret dolu şey, parayla yetenek dahi satın alabilmenizdir.

- Tanrı bir günahkârın bütün kalbiyle ona tapındığını gökten görüp nasıl sevinirse, bir anne de çocuğunun ilk gülümsemesine öyle sevinir.

- Yüzlerce şüphe bir araya gelse de bir kanıt var etmez.

- Gerçekçi insanlar çalışmalarının sonuçlarından korkmazlar.

EN KISA DOSTOYEVSKİ SÖZLERİ/ DOSTOYEVSKİ AŞK VE SEVGİ SÖZLERİ

- Doğru tavırlar doğru eylemleri üretirler.

- Teorinin işine hayat burnunu sokar.

- Hayatın bilincinde olmak hayattan üstündür.

- Küçük bir çocuğu incitebilene yazıklar olsun.

- Her şey gelip geçer, yalnız hakikat baki kalır.

- Bu dünyadaki en zor şey kendi kendine sadık kalmaktır.

- Sevgi her zaman karşılık görür kin de öyle.

- Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak neyim kalır?

- Yitirilen şey geri gelmez. Ağızdan çıkan söz de öyle.

- Çocuk dünyanın en büyük saadetidir.

- Yanlış kişiden samimiyet beklediğin an kırılıyorsun.

- Akıl tutkunun kölesidir.

- Bizler sonsuzluğun vatandaşlarıyız.

- İyi insan gülüşünü sevdiğiniz kişidir.

- Şurası açıktır ki biz sevgiyi acıya bulayarak severiz.

- Kadın her şeyi gören gözü bile aldatır.

- Bir insanın en iyi tarifi iki ayaklı ve nankör olmasıdır.

- Aşk olduktan sonra saadetsiz yaşanabilir.

- Âşık olmayı başarabildiğin sürece Tanrı'nın varlığına ve ruhunun ölümsüzlüğüne daha çok ikna olacaksın.

- Lüks şeylere alışması kolaydır fakat onlardan vazgeçmesi zordur.

- Bir anlık mutluluklar değil mi yaşamı bunca güzel bunca yaşanılası kılan?

- Üzülmek ve acı çekmek büyük bilinçler ve derin yürekler için her zaman zorunludur.

- Acı ve üzüntü engin bir bilinç ve derin bir yürek için her zaman zorunludur.

- Önümüzden geçin ve mutluluğumuzu bize bağışlayın.

- Her şeyi bırakın bir yana, kendinize asla yalan söylemeyin.

- Acı çekmek ve acımla aklanmak istiyorum.

- Çocuklarla birlikte olmak, ruhun ilacıdır.

- Zekice davranmak zekâdan fazlasını gerektirir.