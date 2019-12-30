Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Masası işverenle işçiyi buluşturuyor

30.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:41

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Masasına son 5 yılda 9 bin 465 başvuru yapıldı. Firmalara yönlendirilen bin 502 kişinin iş sahibi olması sağlandı. Bu yıl ise, yapılan1832 başvurudan firmalara yönlendirilen 280 kişi işe başladı.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla kurulan ve bugüne kadar yüzlerce işsizi iş sahibi yapan İşkur Hizmet Noktası iş arayanların umudu oldu. Kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde kurulan İşkur Hizmet Noktası, yoğun başvuru almaya devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi'ne bağlı İşkur Masası 2015 yılından 2019'un Aralık ayına kadar gerçekleştirilen 9 bin 465 başvurunun 1502 tanesinin çeşitli işletmelerde işe yerleştirilmesine aracılık etti. Profesyonel bir ekip tarafından yürütülen çalışma neticesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işsizler iş sahibi oldu. Aralarında üniversite mezunu işsizlerinde bulunduğu 1502 kişi başta Döşemaltı sınırlarında üretim yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edildi.



Bu yıl 280 kişi işe yerleştirildi



2019 yılı içerisinde 914'ü kadın olmak üzere 1832 kişi iş sahibi olabilmek için Döşemealtı Belediyesi İşkur Masasına başvuru gerçekleştirdi. İşverenle işçiyi buluşturan İşkur Masası, başvuruları değerlendirerek, başvuru sahiplerini uygun pozisyondaki işlere yönlendirdi. İşe yönlendirilen 280 kişi başta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar olmak üzere farklı işletmelerde işe başladı.



Döşemealtı Belediyesi İşkur Masası'na yapılan başvurularda yüksek öğrenim mezunlarının sayısı azımsanmayacak düzeyde... Başvuruların yüzde 35 ile yüzde 40'lık kısmını ön lisans ve lisans mezunlarından oluşuyor. Başvurularda genel toplamda da kadın sayısının fazla olması dikkat çekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA