Dört Çocuktan Sonra Üçüz Sevinci - Uşak

SONER KILINÇ - Uşaklı Emine ve Şenol Tümer çifti, 4 çocuklarının ardından şimdi de üçüz bebeklerinin mutluluğunu yaşıyor.



Uşak'taki özel bir hastanede üçüz bebek dünyaya getiren 32 yaşındaki Emine Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşegül (14), Hilal (11), Rabia (9) ve Elif Sultan (5) isimlerinde 4 kız çocuğu olduğunu, eşiyle uzun süredir erkek çocuk özlemi çektiklerini söyledi.



Geçen yıl yumurta zayıflığı tedavisi gördüğünü ve nisan ayında üçüz bebeklere hamile kaldığını belirten Emine Tümer, kolay bir hamilelik sürecinin ardından 35. haftada doğumun gerçekleştiğini anlattı.



İkisi erkek biri kız üçüzlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tümer, hem kendisinin hem de çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.



"Dünyalar bizim oldu"



Daha önceki 4 doğumu da sezaryenle gerçekleştirdiğini, doktorunun gözetiminde hamilelik sürecini tamamladığını anlatan Emine Tümer, üçüzlere Ahmet, Muhammet ve Zeynep isimlerini verdiklerini söyledi.



Emine Tümer, "Dünyalar bizim oldu, çok mutluyuz. Erkek çocuk istiyorduk Rabb'im iki oğlan bir kız daha verdi. Doktorumuz çok yardımcı oldu, her anımızı takip etti. Şimdi 7 çocuğum var, umarım vatana millete hayırlı bireyler olurlar." dedi.



Çocuklara bakmanın çok zor olacağını, masraflarını karşılamak için yetkililerinden yardım istediklerini belirten Emine Tümer "Eşim asgari ücretle çalışıyor, bebeklerin mama ve bez masraflarına yetkililer destek olursa seviniriz." ifadelerini kullandı.



Baba Şenol Tümer ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Artık 7 çocuğum var, hepsi birbirinden değerli. Onları yetiştirmek için elimden geldiğince çaba harcayacağım." dedi



"Meslek hayatımda karşılaştığım ilginç bir durum"



Uşak Özel Öztan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Doktoru Mehmet Akif Şanlı da hamileliğin ve doğumun sorunsuz geçtiğini belirtti.



Üçüz bebek ihtimalinin 5-6 bin doğumda bir olduğunu, anneye sadece yumurta zayıflığı tedavisi uygulandığını anlatan Şanlı, şunları kaydetti:



"Aile erkek çocuk istiyordu, 2 erkek ve bir kız bebek sahibi daha oldu. Meslek hayatımda karşılaştığım ilginç bir durum. Bu tür doğumlar normalde daha erken gerçekleşir ancak 35. haftaya kadar bebekler anne karnında kaldı. En küçüğü 2 kilo 350 gram olan bebekler ve anne çok sağlıklı."