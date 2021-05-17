Dönüş trafiğine havadan yakın takip AA tarafından görüntülendi

Emniyet birimleri, tam kapanma sonrası başlayan dönüşler nedeniyle kara yollarında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için havadan ve karadan koordineli çalışma yürütüyor.

Emniyet birimleri, tam kapanma sonrası başlayan dönüşler nedeniyle kara yollarında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için havadan ve karadan koordineli çalışma yürütüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bayram tatili ve tam kapanmanın sona ermesiyle dönüş yoluna geçen vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle olabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma yapıyor.

Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterler polis helikopteri tarafından denetleniyor.

Yoğun olan güzergahlardaki trafik akışının hızlandırılması için yerdeki ekipler ile koordinasyon içerisinde çalışan helikopter ekibinin denetimleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Havadan denetlenen kara yolu trafiğinde kurallara uymayan sürücüler, karadaki ekiplere bildiriliyor.

Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da bildirerek yerdeki ekiplerin trafiği çok daha hızlı şekilde kontrolünü sağlıyor.

Yoğunlaştırılmış denetimler hafta boyu sürecek

Alınan tedbirlerle ilgili AA muhabirine bilgi veren EGM Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirlerinin bugün sona ermesi ile şehirler arası kara yollarında yoğun bir trafik akımı beklediklerini belirtti.

Saraç, bu trafik akımının doğru yönetilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması noktasında İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde bu haftayı kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere talimat verildiğini ifade etti.

Bu talimat doğrultusunda trafik birimlerinin kara yollarında daha görünür olması ve denetimlere ağırlık verilmesi yönünde adım attıklarını ifade eden Saraç, tedbirler kapsamında gereken kurallara uyulmasının son derece önem taşıdığını kaydetti.

Saraç, hafta boyunca yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz bu süreçte daha fazla görünür olarak kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak için faaliyet icra edecekler. Bu kapsamda illerde alınan tedbirleri denetlemek için merkez birimimizden denetim personeli görevlendirildi. Havadan trafik kontrolü yapılacak, terminallerde şehirler arası seyahat yoğunluğuna bağlı olarak izinsiz taşımacılık yapılmaması noktasında denetimler sıklaştırılacak. Tarımsal bir döneme giriyoruz, bu faaliyetlerin olduğu noktalarda tarım araçlarına yönelik denetimlerimiz devam edecek. Alkol ve hız denetimlerimiz, emniyet kemeri denetimlerimiz trafik güvenliğini sağlamaya yönelik olarak sürdürülecek."

Vatandaşlara da bazı hatırlatmalar yapan Saraç, trafik güvenliğinin en az denetimler kadar önemli bir ayağının da kurallara uymak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle vatandaşlarımızın seyahatlerini bu haftaya yaymaları, aynı anda seyahat etmemeleri, farklı noktalardan ve farklı günlerde yolculuk etmeleri son derece önemli. Yine uykusuz, yorgun araç kullanmaktan ve hızdan uzak durmaları, araç içeresinde herkesin emniyet kemeri kullanması, trafik kurallarını ihlalden kaçınmaları, seyahat sırasında cep telefonu kullanmamaları önem teşkil ediyor. Son günlerde kazaların başlıca nedeni cep telefonu kullanımına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Havadan ve karadan yürütülen denetimler yurt genelinde hafta boyunca sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan