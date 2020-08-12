Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak
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Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini iddia etti.

Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak
12.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:25

Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirdi. "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak" diyen Trump, "Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak" ifadesini kullandı.

"ÇİN'LE İLİŞKİMİZ ARTIK ÇOK İYİ DEĞİL"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda gerekeni yapmadılar" dedi.

Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Koronavirüs'ün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, bir kez daha Covid-19 için "Çin vebası" ifadesini kullanarak, "Bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı" yorumu yaptı.

"ÇİN, BIDEN'A KAYBETTİĞİMİ GÖRÜRSE ÇOK SEVİNİR"

Trump göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına ifade ederek, "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilirse, Çin bizim ülkemize sahip olurdu" ifadesini kullanmıştı.

Manşet

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