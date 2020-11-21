Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada

21.11.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:27
Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı.

Sözcüsünün açıklamasına göre 'Don Jr' olarak da anılan 42 yaşındaki Donald Trump Jr, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bu hafta başından itibaren dağ evinde karantinaya girdi.

Açıklamada "Şimdiye kadar hiçbir semptom göstermedi ve Covid-19 düzenlemeleri kapsamında tıbbi tavsiyelere uyuyor" dendi.

Donald Trump'ın 14 yaşındaki oğlu Barron Trump'ın da geçen ay koronavirüs testi pozitif çıkmış, Barron hızla iyileşmişti.

Don Jr. babasının seçim kampanyasında ön saflarda yer alarak, birçok konuşmaya, gösteriye katılmıştı.

Başkanlık yarışında adaylığa ilgi duyduğu konuşulan Don Jr bu iddiaları reddeden bir açıklama yapmadı.

Don Jr. Fox News'a verdiği bir röportajda medyanın 'can kaybı yerine vaka sayısına odaklandığını' söyleyip şu eleştiriyi yapmıştı: "'Neden ölümlerden bahsetmiyorlar' diye düşünüyordum. Tabii çünkü ölü sayısı artık hemen hemen yok gibi. Kontrol altına aldık, nasıl işlediğini anlıyoruz."

Don Jr'ın sevgilisi, eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle de Temmuz ayında Covid-19'a yakalanmıştı.

Beyaz Saray'da vakalar

Trump'a yakın isimlerden koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer kişi de Trump'ın özel danışmanı Andrew Giuliani.

Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani'nin de oğlu olan Andrew, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Covid-19'un hafif belirtilerini gösterdiğini söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News, Beyaz Saray'da en az dört danışmanın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bu aybaşında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da Covid-19'a yakalanmıştı.

Ekim başında ABD Başkanı Trump da Covid-19 nedeniyle üç gece hastanede yattı.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 11.8 milyon, can kaybı da 253.000'in üzerinde.

Covid Tracking Project adlı vaka takip projesine göre yalnızca Cuma günü ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 192.000 oldu.

BBC

İlgili Haberler

Covid-19'u hiçe sayarak köyüne giden şahıs yurtta karantinaya alındı
Covid-19'u hiçe sayarak köyüne giden şahıs yurtta karantinaya alındı
Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor
Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor
Covid-19: Birden çok koronavirüs aşısı geliştilecek mi?
Covid-19: Birden çok koronavirüs aşısı geliştilecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Öykü Karayel Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Samet Aybaba Lewis Hamilton Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 14:38:07. #1.14#
title