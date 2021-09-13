Domuzlar mısır tarlasını mesken tuttu, çiftçiler çareyi domuz avcılarında buldu

Sivas'ın Mumcuçiftliği Köyü'nde mısır tarlalarına zarar veren domuzlar çiftçileri canından bezdirdi.

SİVAS - Sivas'ın Mumcuçiftliği Köyü'nde mısır tarlalarına zarar veren domuzlar çitçileri canından bezdirdi, köy sakinleri çaresi domuz avcılarında buldu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği Köyü sakinleri, geçimini mısır üretimi yaparak sağlıyor. Bu sene de yüzlerce dönüm araziye ekimi yapılan mısırlar gerekli olgunluğa erişti. Çiftçiler hasat için gün sayarken mısır tarlalarına dadanan domuzlar köylüyü canından bezdirdi. Domuzlar sürüler halinde mısır tarlalarına girerek büyük zararlar veriyor. Köy sakinleri ise çareyi domuzların avlanmasında buldu. Mısır üreticileri Tokat'ta faaliyet gösteren "Tokat Kemer Domuz Avcıları" ile irtibata geçti. Yaklaşık 10 avcının ve 4 av köpeğinin bulunduğu ekip sabahın erken saatlerinde Mumcuçiftliği köyüne geldi. Mısır tarlalarına giren av köpekleri domuzları kovalayarak adeta avcıların kucağına götürdü. Avcılar ise bu sırada köpeklere yerleştirdikleri GPS ile onları takip etti. Dakikalarca nöbet tutan avcılar domuzların kendilerini göstermeleri bekledi. Domuzların çıktığını gören avcılar yaban domuzlarını vurarak öldürdü. Avcılar öğle saatlerine kadar 6 domuzu etkisiz hale getirirken yaralı üç domuz ise kaçmayı başardı.

"Öğlene kadar 6 tane domuz vurduk"

Avcı Salih Sığırcıer, "Bugün domuz avına geldik. Güzel geçiyor avımız, büyük azılı bir domuz vurduk arkadaşlarla beraber. Burada köylülerin mağduriyeti çokmuş mısırda, pancarda, patateste bizi davet ettiler 'gelir misiniz' dediler bizde Tokat Kemer Domuz Avcıları olarak arkadaşlara yardımcı olmaya geldik. Bugün 6 tane domuz vurduk öğlene kadar, istirahatimiz yapacağız, köpeklerimiz dinlendireceğiz öğleden sonra yeniden avımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar bize sahip çıkın dedi bizde avcılar olaraktan sahip çıktık. Bu domuz avını haftada 2 gün yapacağız Cumartesi-Pazar günleri arkadaşlar çağırdığı müddetçe onların yanındayız" dedi.

Domuzlar çiftçiye zarar veriyor

Mumcuçiftliği köyü sakini Hüseyin Çamcı ise, domuzların tarlalarına zarar verdiği için çiftçide büyük kayıplara yol açtığını belirterek, "Bu domuzlar yüzünden mahsul alamaz hale geldik mısırlarımızı, şeker pancarımızı komple haşat ederek çiftçiye köylüye büyük zarar veriyor. Bizde Tokat Kemer Domuz Avcılarına haberettik sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün 6 tane vurdular İnşallah bir 10 tane de akşama kadar olurda bu domuz belasından kurtuluruz. Sadece kendi şahsıma ait yılda 50 dönüm zararım oluyor. Yiyorlar, haşat ediyorlar, kırıyorlar, yatıyorlar, yuvarlanıyorlar hiç mahsul alamıyoruz. O da yılda 500 Bin liraya tekamül ediyor sadece benim" diye konuştu.