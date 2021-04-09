Domuz eti neden haram? Domuz neden haramdır? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!
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Domuz eti neden haram? Domuz neden haramdır? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Domuz eti neden haram? Domuz neden haramdır? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

Dini fetvalar arasında en çok merak edilenlerden birisi de domuz eti haram mı, domuz eti neden haram? soruları oldu. Vatandaşlar domuz eti neden haram araştırıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde domuz eti geçiyor detaylar haberimizde. Domuz eti neden haram? Domuz eti yemek haram mı?

Domuz eti haram mı? Domuz eti neden haram? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler ve hadisi şerifler nelerdir? Hangi ayetlerde domuz eti geçiyor? Domuz eti Hanefi mezhebine göre neden haram? Detaylar haberimizde.

DOMUZ ETİ HARAM MI? DOMUZ ETİ KUR'AN-I KERİM'DE HANGİ AYETLERDE GEÇİYOR?

Domuz eti yemek haramdır. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde geçmektedir. Domuz eti ile ilgili ayetler aşağıdaki gibidir:

1) BAKARA SURESİ 173. AYET

Domuz eti neden haram? Domuz neden haram? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

"Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir."

2) MAİDE SURESİ 3. AYET

Domuz eti neden haram? Domuz neden haram? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

"Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla -henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında- yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde (sunaklarda) boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün, kâfirler dininize karşı (mücadelede) ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir."

3) EN'AM SURESİ145. AYET

Domuz eti neden haram? Domuz neden haram? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

"De ki: "Bana vahyedilende, murdar et (meyte) veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zanda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça (yiyebilir). Çünkü rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.""

4) MAİDE SURESİ 60. AYET

Domuz eti neden haram? Domuz neden haram? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

"De ki: "Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tâguta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunan­lardır.""

5) NAHL SURESİ 115. AYET

Domuz eti neden haram? Domuz neden haram? Domuz etinin haramlığı ile ilgili ayetler nelerdir? Diyanet'e göre fetvası!

"Allah size sadece murdar eti (meyte), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça (yiyebilir). Çünkü rabbin bağışlayan ve esirgeyendir."

DOMUZ ETİ NEDEN HARAM?

Etlerinin yenmesinin haram olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar ise üç gruptur:

a) Domuzun haram olduğu, Kur'an'ın açık hükmüyle sabittir (Mâide, 5/3). Kur'an'da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur.

Kur'an'da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de İslam âlimleri, En'am Sûresinin 145. ayetinde geçen "rics" ifadesi ile A'raf Sûresi 157. ayetindeki "... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar" ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, IX, 447).

b) Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kur'an'ın hükmüne dayanır: "(Kesim sırasında) üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin." (En'âm, 6/121)

Bu ilke, İslam'ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.

c) Dinî usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur'an'ın açık hükmüne dayanır: "Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı." (Bakara, 2/173); "Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı." (Mâide, 5/3)

İşte bu ayetlerde sayılan hayvan etlerinin haram olduğu hususunda bütün İslam âlimleri fikir birliği içindedir (Nevevî, el-Mecmu', IX, 81).

Yukarıda sayılan grupların dışında kalan hayvanların etlerinin yenmesinin dinî hükmü konusunda İslam âlimleri farklı görüşler belirtmişlerdir.

TİCARİ AMAÇLA DOMUZ YETİŞTİRİP SATMAK CAİZ MİDİR?

Dinimiz, insanı maddî ve manevî zararlardan korumak için birtakım kurallar koymuş; bu amaçla necis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanları da helâl kılmıştır (Bakara, 2/168, 173; A'raf, 7/157). Kur'an-ı Kerim'de, "Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı…" (Bakara, 2/173; Mâide, 5/3; En'am, 6/145; Nahl, 16/115) buyurularak domuzun necis olduğu ve etinin de haram kılındığı açıkça ifade edilmiştir. Her ne kadar bu ayet-i kerimelerde, domuzun etinin haram kılındığından söz edilmiş ise de, En'am Suresinin 145. ayetinde geçen "rics" kelimesi ile A'raf sûresinin 157. ayetinde yer alan "(Allah) onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar." ifadelerini birlikte değerlendiren İslam âlimleri, domuzun sadece etinin değil, bütün cüzlerinin necis olduğunu ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâi', V, 142, 305).

Hz. Peygamber (s.a.s.), içki, leş, put ve domuzun satımının Allah ve Resûlü tarafından kesinlikle yasaklandığını bildirmiştir (Buhârî, Büyû, 112). Konuyla ilgili bu ayet ve hadislere dayanan İslam âlimleri; domuzun müslümanlar açısından mütekavvim (dinin mal kabul edip haram kılmadığı) bir mal olmadığını, mal olmayan bir şeyin müslümanın mülkü olamayacağı gibi akde de konu olamayacağını, bu sebeple satışının geçersiz, ticaretinin haram olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâi', V, 142, 305; Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 52; İbn Abdilber, el-Kâfî, II, 675; İbn Rüşd, Bidâye, III, 146). Buna göre domuzun yetiştirilmesi de, satılması da caiz değildir. Domuz üretimi veya ticaretinden elde edilen kazanç helal olmaz.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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