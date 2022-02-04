Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak'ta 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS geldi. SMS'e tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı. Telefonunun bozulduğundan şüphelenen Fevzi S., hemen tamirciye gitti. Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., işin aslını öğrenince büyük şok geçirdi. Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye de, dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan bu SMS mesajının iletildiğini gördü. SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"SMS REHBERİMDEKİ 900 KİŞİYE GİTMİŞ"

"EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ PLATFORMLARDAN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"MESAJLARDA NETLİK YOKSA SAKIN TIKLAMAYIN"

"GENELLİKLE 'HEDİYE KAZANDINIZ' MESAJLARI GELİYOR"

Daha önce instagram hesabının çalınmaya çalışıldığını söyleyen Neval Turgut isimli vatandaş, "Önce hesabınız çalındı diye bir mesaj geldi, ekstra bilgiler talep ettiler. Tıklamadığımda bir sorun olmadı. Biraz bilgi aldığımda inanmamam gerektiğine karar verdim" dedi. Gamze Çakmak ise, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Tıkladım ve hesabım çalındı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım" diye konuştu. Ece Sayar ise, sosyal medya hesabına gelen linklere tıklamamaya dikkat ettiğini vurgulayarak, "Genellikle 'Hediye kazandınız' diye mesaj atıyorlar. Korkmuyorum ama yine bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildiğim için açmıyorum" şeklinde konuştu.