Dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezi'nde uzman desteğiyle ifade verdi

ERZURUM (DHA) - ADALET Bakanlığı tarafından ilk kez Erzurum'da açılan Çocuk Adalet Merkezi'nde (ÇAM), suç mağduru çocuklar stres ve kaygı yaşamadan uzmanların desteğiyle ifade veriyor. Erzurum'da internette oyun oynarken bir kişi tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi olan M.E.A. (16), 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ÇAM'da katıldı. Uzman tarafından Erzurum Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri'ne ait araçla evinden alınarak ÇAM'a getirilen M.E.A., adlı görüşme odasından duruşma salonuna bağlanarak adli görüşmeci aracılığı ile ifade verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart 2021'de kamuoyuna açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı'nda çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içerisinde yapılandırılmasıyla ilgili model geliştirilmesi ve duruşma salonlarının çocuk dostu şekilde yeniden tasarlanması hedeflendi. Adalet Bakanlığı çocuk dostu uygulamayı Türkiye'de ilk olarak Erzurum'da hayata geçirdi. Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı içerisinde Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) kuruldu. 24 Eylül 20221'de faaliyetine başlayan ÇAM, 20 Kasım 2021 günü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katıldığı törenle açıldı. Mağdur ya da tanık olan çocukların adli süreçte örselenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimseyen ÇAM'da adli görüşmeci nezaretinde 184 çocuğun ifadesi alındı, 780 duruşma görüldü.

ÇAM'da çocuğun üstün yararı gözetilerek tedbir odaklı onarıcı adalet mekanizmaları birlikte değerlendirilerek çocukların suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılması, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmeleri önleniyor. Çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştiriliyor. ÇAM ile çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri, sportif faaliyetler bulunabilmeleri, meslek edinmeleri ve bu merkez sayesinde arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor.