Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti
ABD'de yaşayan Connie Parke isimli kadın, 2003 yılında görüş seviyesinin azalmasının ardından doktora gitti. Doktor, teşhisin ardından kadını ameliyat etti ancak Parke'nin gözleri açılmadı. 15 yıl boyunca kör olduğunu zanneden kadının asıl hastalığının katarakt olduğu belirlendi. Gözünün önündeki katman alınan kadın, yeniden görmeye başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colarado eyaletinde ikamet eden 59 yaşındaki Connie Parke isimli kadın, 2003 yılında aracıyla ilerlediği sırada bir anda etrafının kararmaya başladığını fark etti. Önce bu durumun nedenini anlamayan kadın, hemen doktora başvurdu.
Doktor, muayene ettiği kadına halk arasında "karasu" adı verilen ve göz tansiyonu olarak bilinen teşhisi koydu. Daha sonra Parke, ameliyata alındı fakat ameliyatın ardından yine de görme yetisini kazanamadı. Bunun nedeni ise doktor tarafından konulan yanlış teşhisti.
Ameliyatın ardından tam 15 yıl boyunca kendisini kör zanneden Parke'nin hayatı, başka bir doktora gitmesinin ardından değişti. Doktor, kadının asıl hastalığının katarakt olduğunu ve görmesini engelleyen unsurun ise gözünün önündeki katman olduğunu söyledi.
Parke, doğru teşhisin konulmasının ardından bir kez da ameliyat masasına yattı ve gözündeki perdeyi kaldırıldı. 15 yıl aradan sonra yeniden çocuklarını ve torunlarını görmeye başlayan kadının sevinci ise objektiflere yansıdı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri