Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colarado eyaletinde ikamet eden 59 yaşındaki Connie Parke isimli kadın, 2003 yılında aracıyla ilerlediği sırada bir anda etrafının kararmaya başladığını fark etti. Önce bu durumun nedenini anlamayan kadın, hemen doktora başvurdu.

GÖZ TANSİYONU TEŞHİSİ KOYDU

Doktor, muayene ettiği kadına halk arasında "karasu" adı verilen ve göz tansiyonu olarak bilinen teşhisi koydu. Daha sonra Parke, ameliyata alındı fakat ameliyatın ardından yine de görme yetisini kazanamadı. Bunun nedeni ise doktor tarafından konulan yanlış teşhisti.

YILLAR SONRA ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Ameliyatın ardından tam 15 yıl boyunca kendisini kör zanneden Parke'nin hayatı, başka bir doktora gitmesinin ardından değişti. Doktor, kadının asıl hastalığının katarakt olduğunu ve görmesini engelleyen unsurun ise gözünün önündeki katman olduğunu söyledi.

15 YIL SONRA YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI

Parke, doğru teşhisin konulmasının ardından bir kez da ameliyat masasına yattı ve gözündeki perdeyi kaldırıldı. 15 yıl aradan sonra yeniden çocuklarını ve torunlarını görmeye başlayan kadının sevinci ise objektiflere yansıdı.

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