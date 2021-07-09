DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
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DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nde muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbettiği ileri sürülen KBB Uzmanı Dr. Emrah Kara (42) hakkında, KBB Uzmanı Dr. Nalan Alev Alp'e (42) bir ay yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HATAY'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nde muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbettiği ileri sürülen KBB Uzmanı Dr. Emrah Kara (42) hakkında, KBB Uzmanı Dr. Nalan Alev Alp'e (42) bir ay yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İskenderun Devlet Hastanesi B Blok Polikliniği'nde 7 Temmuz'da Doktor Emrah Kara ile 2 çocuk annesi Doktor Nalan Alev Alp arasında muayene odası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenince birbirini darbeden doktorlar, şikayetçi olunca, haklarında idari soruşturma başlatıldı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır görev yapan Doktor Nalan Alev Alp, 3 gün iş göremez raporu alıp ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Alp şikayetinde, "Sabah poliklinik odasına girdiğimde içeride Doktor Emrah Kara, hasta muayene ediyordu. Ben de geçip masaya oturdum. Buranın benim çalışma alanım olduğunu söyledim, eşyalarını da masanın ucuna kibarca koydum. Doktor Bey de odayı terk etti, kendi polikliniğine geçti. 5 dakika sonra hışımla tekrar odama girerek 'Sen benim kişisel eşyalarıma dokundun, hastanın yanında beni rencide ettin' diye bağırmaya başladı. Odadan çıkmasını istedim, çıkmayarak bağırmaya devam etti ve bana tokat attı, sedyeye düştüm. Sonrasında vurmaya devam etti. Ben ısrarla çıkar mısın? diye bağırdım. Öfkesi o kadar şiddetliydi ki elindeki bir malzemeyle sırtıma vurdu, tırmaladı. Bunu yapan erkek kulak burun boğaz doktoru. Bunları anlatmaktan da yaşamaktan da utanıyorum" dedi.

'KARNIMA TEKME ATTI, GÖMLEĞİMİ YIRTTI'

Doktor Emrah Kara ise poliklinikte oda tartışmasından çıkan bir münakaşa yaşandığını ifade ederek, "Sabah geldiğimde 1 numaralı odada benim ismimin yazılı olduğunu gördüm. İçeri girdim, hastalarımı muayene etmeye başladım. Odaya Nalan Alev Alp geldi ve içeriye daldı. 'Herkes kendi odasında çalışacak' diye bağırdı. Sekreteri çağırdım, 'Bu oda Dr. Alp'in mi?' diye sordum. 'Evet hocam, ben yanlış yönlendirmişim' dedi. Doktor hanıma yaptığının yanlış olduğunu söyledim. O da 'çık dışarı' diyerek hastaların yanında beni rencide etti. Kapı açıkken bana bağırdı, üzerime geldi, bana saldırdı. Ben de ellerini tutmaya çalıştım, ayaklarıyla tekmelemeye devam etti. Kendimi koruma amacıyla sedyenin üzerine oturttum. Ellerini tutmaya çalıştım. Eliyle, ayağıyla karnıma tekme attı, gömleğimi yırttı" diye konuştu.

BİR AY YAKLAŞMAMA KARARI VERİLDİ

Alp, Kara hakkında, İskenderun 1. Aile Mahkemesi'ne 'korunma tedbir kararı verilmesini' talep etti. Mahkeme, Kara hakkında, 'şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına', 'konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına', 'şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine', 'iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine' ve 'alınan tedbirin 1 ay süreyle uygulanmasına' karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-

DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ
DOKTORLARIN ODA KAVGASINDA 1 AY 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
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