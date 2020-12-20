DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'a yakalanmamak için "kalabalık ortamlardan uzak durun" uyarısı
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DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'a yakalanmamak için "kalabalık ortamlardan uzak durun" uyarısı

20.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:17
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'a yakalanmamak için

Amasya'da, Taşova Devlet Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görev yapan dahiliye uzmanı Özlem Evecen Erişmiş ile hastane başhekimi Edip Alptuğ Kır, insanlara hastalığa yakalanmamaları için kalabalık ortamlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Amasya'da, Taşova Devlet Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görev yapan dahiliye uzmanı Özlem Evecen Erişmiş ile hastane başhekimi Edip Alptuğ Kır, insanlara hastalığa yakalanmamaları için kalabalık ortamlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Özlem Evecen Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesailerinin büyük bölümünü salgınla mücadeleye ayırdıklarını söyledi.

Ekip olarak gece gündüz demeden hastaların tedavisi ve takibini yaptıklarını anlatan Erişmiş, alınan tedbirlerle süreci kontrol altında tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu süreçte çocuklarından, anne babalarından uzak kaldıklarına işaret eden Erişmiş, "Biz vatandaşlarımız için mücadele ediyoruz, vatandaşlarımızın da tedbirlere uyarak bize destek vermesini istiyoruz." dedi.

"Hastalık ilerledikçe nefes alamayacak hale geliyorsunuz"

Hastaların bazılarının ilk geldiklerinde basit bir öksürükleri bulunduğunu ancak zamanla hastalığın ilerlediğini anlatan Erişmiş, "Kovid-19 basit bir hastalık değil, bunu vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Hastalık ilerledikçe nefes alamayacak hale geliyorsunuz. Nefes almak istiyorsak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Hastalarımızın birçoğu Kovid-19'u düğünlerde, mevlitlerde kaptı"

Bazı vatandaşların hala kalabalık alanlarda maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan sanki hastalığa hiç yakalanmayacakmış gibi davranmasının çok yanlış olduğunu vurgulayan Erişmiş, şunları kaydetti:

"Hastalarımızda nefesi yetmiyor gibi bir his oluyor. Nefes alıyor, verirken zorlanıyor. Boğulur gibi his yaşıyorlar. Bunu yaşamamak için maskenizi takacaksınız, mesafenize dikkat edeceksiniz. Hastalarımızın birçoğu Kovid-19'u düğünlerde, mevlitlerde, kalabalık ortamlarda yenilen yemeklerde kaptı. 'Bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Her yaştan bireyi etkiliyor bu hastalık. Kovid-19'u her yerde ciddiye alalım."

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır da Taşova'nın Kovid-19'un yayıldığı ilçeler arasında bulunduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarını büyük özveriyle hastaların sağlıklarına kavuşması için çalıştığını, vatandaşların da tedbirlere uyarak kendilerine destek olması gerektiğini söyledi.

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'a yakalanmamak için 'kalabalık ortamlardan uzak durun' uyarısı
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'a yakalanmamak için 'kalabalık ortamlardan uzak durun' uyarısı
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'a yakalanmamak için 'kalabalık ortamlardan uzak durun' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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