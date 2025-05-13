Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın lüks kombini büyük ses getirdi! Yasemin Özilhan'ın çantası ne kadar?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Yasemin Özilhan, bu kez özel hayatı ve tarzıyla gündemde. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı son paylaşım sırasında tercih ettiği lüks çanta ve kıyafet detaylarıyla ön plana çıkan Yasemin Özilhan, kısa süre içerisinde sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Peki, Yasemin Özilhan'ın lüks kombini nedir, ne giydi? Yasemin Özilhan'ın çantası ne kadar? İşte merak edilen o detaylar…

YASEMİN ÖZİLHAN'IN KOMBİNİ OLAY OLDU!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer bulan ünlü isim Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerine, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ara vermişti. Ekranlardan uzak bir yaşam sürmesine rağmen, özellikle moda tarzı ve yaşam stiliyle gündemde kalmaya devam eden Özilhan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle paylaştığı özenle hazırlanmış kombini, hem şıklığıyla hem de yer aldığı reklam projeleriyle merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hem tarzını hem de giydiği parçaların marka ve fiyat detaylarını araştırmaya başladı. Giydiği tasarım elbise ve aksesuarlar kadar, taşıdığı çanta da olay oldu. Yasemin Özilhan'ın paylaştığı fotoğraftaki çantasının fiyatı adeta dudak uçuklattı. Ünlü markalara ait bu parçaların toplam değerinin, binlerce doları olduğu öğrenildi. İşte, Yasemin Özilhan'ın o kombini ve fiyat detayları…

Yasemin Özilhan'ın kombini

YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS KOMBİNİ NE KADAR?

Kıyafetine dair detayları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncun giydiği siyahRHW Body Dress'i gold detaylarıyla kombinledi. Elbisesini WARDROBE.NYC markasından ayakkabılarını SAINT LAURENT ve çantasını ise New Bottega Veneta markasından tercih eden ünlü oyuncunun elbisesine 575 Euro (Yaklaşık 24.831,06 Türk Lirası) ayakkabılarına 1250 Euro (Yaklaşık 53.968,21 Türk Lirası) çantası için ise 16.500,00 Dolar yani yaklaşık 640.227,97 Türk Lirası ödediği öğrenildi. Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Özilhan