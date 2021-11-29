Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)

TEKİRDAĞ (DHA) - SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'da ziyarete gittiği ailesinin evinde balkona kaçan kedisini almak isterken 5'inci kattan düşen Dr. İrem Büşra Üngül'ün cenazesi görev yaptığı, aynı zamanda memleketi olan Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine getirildi. Dr. Üngül için İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İlçe Sağlık Müdürü Denihan Türkmen ile ailesi, yakınları, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Tuna KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ),