Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini vur' ses kaydı incelenecek

TRABZON (DHA) - TRABZON'da 5,5 ay önce doktor kızı ile meslektaşı damadının düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabanca ile aynı aileden 4 kişiyi yaralanan Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına ses kaydı iddiası damga vurdu. Babasının 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 'vur, hepsini vur' dediği suçlamasıyla azmettirici olarak hakim karşısına çıkan Burcu Bulut'a ait böyle bir ifadeye rastlanılamadı. Duruşma, mahkemece delil sayılan ses kaydının bilirkişi tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

Olay, 25 Eylül 2021 tarihinde Trabzon 1 Nolu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş geçen yıl 21 Eylül'de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanan ve sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanıklarının mevcut hallerinin devamına ve soruşturma dosyasında yer alan ses kaydının yeniden çözümlenmek üzere yeni bir bilirkişiye incelemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 13 Mayıs tarihine erteledi.