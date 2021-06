Doğuma 5 gün kala yakalandığı Covid-19'u bebeğiyle yendi

ANKARA'da 9 aylık hamile Büşra Arslan (24), doğuma 5 gün kala Covid-19'a yakalandı. Arslan, 'Ada Lina' adını verdiği bebeğini hastanede dünyaya getirirken, hastalığı da yendi. Çok korktuğunu belirten Arslan, "Öleceğimi, bebeğime zarar gelebileceğini düşündüm ama bebeğimi elime aldım. Tarif edilemez duygu" dedi.

Mamak ilçesinde yaşayan ve 2'nci çocuğuna 9 aylık hamile olan Büşra Arslan, doğuma 5 gün kala Covid-19'a yakalandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Arslan, 'Ada Lina' adını verdiği bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi. Çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Arslan, hastalığı da yenerek, sağlığına kavuştu.

Hastaneden 1-2 gün içinde taburcu edilecek olan Büşra Arslan, doğuma günler kala Covid-19 olduğunu öğrenince çok korktuğunu belirterek, "O an çok telaşlandım, çok üzüldüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Bebeğime zarar gelebileceğini düşündüm. Ölü doğar, diye ya da ona bulaşır, diye düşündüm. Normal doğum yaptığım için 'Acaba doğumda bulaşacak mı?' diye düşündüm ama bugün bebeğimi elime aldım. Bu tarif edilemez bir duygu" dedi.'ŞU AN DURUMUM ÇOK İYİ'Büşra Arslan, hastane personelinin kendisine çok destek olduğunu anlatarak, "Covid servisinde yattığım için refakatçim olamadı; ama burada ebelerim masajımı yaptılar, duş aldırdılar, bütün doğum sürecinde yanımda oldular. Doğumun ardından nasıl emzirmem gerektiği konusunda yardımcı oldular. Bebeğimi maske takarak ve kafamı bebeğimden uzak bir yana dönerek emzirmeye çalıştım. Kesinlikle maskemi çıkarmadım. Bebeğime doğru dönmedim. Doğumun ardından doktorlara 'Sütümden bebeğime virüs geçer mi?' diye sordum. Onlar da 'Hayır, sen dikkat edersen geçmez' dediler. Şu an durumum çok iyi" diye konuştu. 'RİSK FAKTÖRÜ YOKTU'

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise Büşra Arslan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındığını belirterek, "Bize geldiğinde 39 haftalık bir gebeliği vardı. Kendisinde gebelik ile ilgili bir risk faktörü yoktu. Daha önceki doğumu da normal doğum olduğu için biz burada kendisinin her türlü takibini yaptık. Tek kişilik mahremiyetin önemsendiği odada doğum sürecini ebe desteği ile alarak özel dizayn ettiğimiz siperlikli doğum masasında dikişsiz, normal doğum ile bebeğine kavuştu. Covid-19 dolayısıyla refakatçi alamadığımız için ebelerimiz burada anne adaylarını hiç yalnız bırakmıyorlar. Can siperane bir şekilde her türlü işlerinde yardımcı oluyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu