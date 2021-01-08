Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek

08.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:05

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta inşaatı süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın tamamlanmasıyla doğudan batı illerine sevk edilen hayvanların burada dinlendirilebileceğini söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta inşaatı süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın tamamlanmasıyla doğudan batı illerine sevk edilen hayvanların burada dinlendirilebileceğini söyledi.

Başer, Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası inşaatında incelemede bulunarak, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başer, AA muhabirine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 65 bin 510 metrekare alan üzerine yapılan tesiste, her birinde 360 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasiteli 2 bin 125 metrekare büyüklüğünde 4 padok bulunduğunu söyledi.

İdari bina, laboratuvar ve hayvan hanının yer aldığı tesisin Yozgat'ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başer, "Ağrı'dan, Erzurum'dan Ankara'ya, İstanbul'a gidecek hayvanlar burada dinlenebilecek. Üreticiler hayvanlarını burada istediği zaman satabilecek. Hasta hayvanların tedavisi yapılabilecek." dedi.

Başer, temmuz ayında bitirilmesi planlanan inşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu anlatarak, "Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerimizdeki hayvan pazarları ilimizin en aktif pazarlarıdır. Üretici veya tüccarlar hayvanlarını burada da satabilecek." diye konuştu.

"Yozgat'ı üretimin merkezi haline getireceğiz"

Bozok Organize Sanayi Bölgesi inşaatında da incelemede bulunan Başer, 1250 dönüm alan üzerinde 47 parselden oluşan bölgenin altyapı inşaat seviyesinin yüzde 15'e ulaştığını belirtti.

Başer, bütün parsel ve organize sanayi içi yollarının açıldığını, atık su borularının döşendiğini vurgulayarak, "Elektrik ve su işlerini de tamamlayarak altyapı inşaatı bitmeden yatırımcı firmalara da arsaları tahsis etmek istiyoruz. Altyapı çalışmaları sürerken bir taraftan da fabrika inşaatlarının başlamasını ve birlikte bitmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaşım yönünden bölgenin çok avantajlı olduğunu dile getiren Başer, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgemizin hemen yanında havalimanı var, hızlı tren istasyonuna 9 kilometre, hem doğuyu batıya hem de güneyi kuzeye bağlayan karayolu yanında ve Türkiye'nin tam ortasında yer alıyor. Yozgat ve diğer illerden de yatırımcıların bir an önce yatırım yapalım diye bizden talepleri var. Biz de AK Parti olarak elimizden gelen imkanları yatırımcımıza, sanayicimize vermek suretiyle Yozgat'ı üretim merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Başer'e, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da eşlik etti.

Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek
Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek
Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek
Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Bayram Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 18:05:18. #1.14#
title