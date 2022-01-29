Doğuda kar ve buzlanma, düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak'ta son 10 günde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan 507 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, beraberinde getirdiği buzlanma nedeniyle ciddi yaralanma ve sakatlanmalara da yol açıyor.

Etkili olan soğuk ve karlı havanın ardından yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle, çok sayıda kişi düşme sonucu meydana gelen kırıklarla hastanelere başvurdu.

Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak'ta 10 günde düşerek yaralanan ve tedavi altına alınanların sayısı 507 olarak kayıtlara geçti.

"Yoğun bakımda yatan hastalar var"

Düşmeye bağlı yaralanma nedeniyle 220 kişinin hastanelere kaldırıldığı Elazığ'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, il genelinde karda kayarak düşen hastalar nedeniyle acil serviste yoğunluk oluştuğunu söyledi.

"Bu yağışlar, kalça kırığı, çok ciddi kemik kırıkları ya da kara travması gibi çok ciddi problemlere sebep olmaktadır." diyen Yılmaz, soğuk ve karlı hava devam ettiği sürece vatandaşlara dikkatli olmaları önerisinde bulundu.

Yılmaz, vatandaşlara mümkün oldukça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Dışarı çıkılacaksa da uygun ayakkabı ve kıyafetler giyerek dikkatli olmalarını öneriyoruz. Çünkü basit bir düşme gibi görünse de özellikle belli bir yaştan sonra ciddi kemik kırıkları ya da kafa travmasına sebep olabiliyor. Bunlar içerisinde çok ciddi olup yoğun bakımda yatan, acil cerrahiye giden ya da çoğunlukla ortopedi kliniği tarafından değerlendirilen hastalar oldu." dedi.

Her yaştan hastanın geldiğini aktaran Yılmaz, "Küçük çocuklar da ileri yaşta olanlar da var. İleri yaştakiler için çok ciddi problemlere sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çöp atarken düştüm, kalçam kırıldı"

Keban ilçesinde düşme sonucu kalçası kırılan ve ortopedi servisinde tedavisi süren Abdullah Coşkun, yoğun kar nedeniyle evinin yolunun dahi ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, bu nedenle komşuların yardımıyla ambulansa ulaştığını aktardı.

Coşkun, "Çöp atarken sırt üstü düştüm. O sırada komşum olmasaydı soğuktan donacaktım. Tedavim sürüyor. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

70 yaşındaki Kibar Sağlam da düştüğünü ve bacağının kırıldığını anlatarak, "Ameliyat olacağım. Ağrım çok var. Yerimden kımıldayamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hasta sayımız günden güne artıyor"

Diyarbakır'da il genelinde son 10 günde düşerek yaralanan 250 kişi hastanelere başvuru yaptı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Özkul da kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldüğünü belirtti.

Kentte hava şartlarının bu yıl çok sert geçtiğini, buzlanma nedeniyle de düşme vakasının arttığını anlatan dile getiren Özkul, "Hem bölgemizde hem çevre illerde özelikle düşmeye bağlı ön kol kırıkları, yaşlılarda kalça kırıkları çok sık görülmeye başlandı. Özelikle hem kalça hem el bileği kırığıyla gelen hasta sayımız günden güne artıyor." şeklinde konuştu.

"Özelikle son bir haftadır kırık sayımız artmaya başladı. Yaşlı hastalarda düşmeye bağlı hem ön kol kırıkları hem de kalça kırıkları birlikte görülüyor. Bunların çoğuna yatarak tedavi gerekiyor. Hasta sayımız günden güne artıyor. Acile başvuran hasta sayısı artmış durumda." diyen Özkul, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Özkul, kar ve buz üstünde yürürken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınlar topuklu ayakkabı giymemeli. Yürürken kısa adımlar atmak, bastığımız yere dikkat etmemiz lazım. Telefona bakarak yürümemeliyiz. Yeri iyi tutan kış şartları için uyumlu ayakkabı seçmemiz lazım. Eğer bunlara dikkat etmezsek kırık kaçınılmaz oluyor."

"Buzlanma araçlar için olduğu kadar yayalar için de risk oluşturuyor"

Şırnak Devlet Hastanesinde bir haftada 37 kişi düşmeye bağlı oluşan kırık nedeniyle tedavi altına alındı.

Başhekim Uzm. Dr. Çağdaş Büyükerdoğan, son günlerde olumsuz hava şartlarından dolayı düşme vakalarının arttığını, bir haftada 37 kişinin karda düşme sonucu el, ayaklarında kırık meydana geldiğini söyledi.

Vatandaşlara, özellikle de yaşlılara bu tür havalarda dışarı çıkmamalarını öneren Büyükerdoğan, "Kar yağması ve ardından oluşan buzlanma araçlar için olduğu kadar yayalar için de risk oluşturuyor. Vatandaşlardan bu havalarda azami dikkatli olmalarını rica ediyoruz." dedi.

"Mecbur olmadıkça kimse dışarı çıkmasın"

Hastalardan 22 yaşındaki Nesim Aydınlar, ekmek almaya giderken kayıp düştüğü için ayak kemiğinde çatlak oluştuğunu belirterek, tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Muhammed Yılmaz da sabah işe giderken düştüğünü, elinde kırık oluştuğunu ifade etti. Yılmaz, "Mecbur olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Karın altı buz olduğu için çoğu kişi yanılıyor. Bu da büyük tehlike oluşturuyor." diye konuştu.

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