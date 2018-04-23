Doğu ve Güneydoğu İlçelerinde 23 Nisan Coşkusu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ilçelerde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yenişehir İlkokulu öğrencileri Arada Filiz ile Nazlıcan Demirci, temsili olarak Kaymakam Mesut Çoban'ın koltuğuna oturdu.

Temsili kaymakam Nazlıcan Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen'e telefon ederek okul çevresindeki sorunların giderilmesi talimatı verdi.

Küçük ziyaretçilerine çeşitli hediyeler veren Kaymakam Çoban, çocukların bayramını kutladı.

Sivrice

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki kutlamalar, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiir okunması ve çeşitli gösteriler sunulmasıyla devam eden törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Kaymakam Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Gürkan Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurtalan

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki kutlamalar kaymakamlık bahçesindeki çelenk sunma törenin arından İlçe Spor Salonu'nda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, törende yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemini belirtti.

Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden törende, halk oyunları ekibi ve çocuklar gösteri yaptı.

Törene, Kaymakam Musa Üçgül, Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Jandarma Komutanı Murat Karaçam, AK Parti İlçe Başkanı Faris Akgül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hasankeyf

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, ilçenin seyir alanında devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada 23 Nisan tarihinin önemini anlattı.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi de törene katıldı.

Keban

Elazığ'ın Keban ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürlerinin çelenk sunması ile başladı.

İlçe Spor Salonunda devam eden kutlama programında, Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmeni Abdullah Pirinççi, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından 23 Nisan konulu şiirler okunduğu törende, Baraj, Atatürk, Fevzi Çakmak ve Musa Coşkun anaokulu öğrencilerinin Türkiye konulu 23 Nisan Ront Gösterisi, izleyicilerin alkışını aldı.

Tören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ömerli

Mardin'in Ömerli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Sefa Çelebi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kemal Uzun ve diğer kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında, Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) öğrencisi Emine Ege, temsili kaymakam oldu.

Daha sonra Gazi YİBO bahçesinde devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Mardin Valiliğince 23 Nisan doğumlu çocuklar için gönderilen hediyeler, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı tarafından sahiplerine verildi.