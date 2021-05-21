Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illeri için toz taşınımı uyarısı

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bu gece ve yarın toz taşınımı bekleniyor.