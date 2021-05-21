Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illeri için toz taşınımı uyarısı
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illeri için toz taşınımı uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illeri için toz taşınımı uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bu gece ve yarın toz taşınımı bekleniyor.

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bu gece ve yarın toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinde ve yarın, Suriye kaynaklı toz taşınımı, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkili olacak.

Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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