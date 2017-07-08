Doğu Perinçek'ten 'Adalet Yürüyüşü' Tepkisi
Doğu Perinçek'ten 'Adalet yürüyüşü' tepkisiİSTANBUL - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adalet yürüyüşü yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP bir koluna FETÖ'yü takarak bir koluna da PKK'yı takarak kendisine yazık ediyor.
Doğu Perinçek'ten 'Adalet yürüyüşü' tepkisi
İSTANBUL - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adalet yürüyüşü yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP bir koluna FETÖ'yü takarak bir koluna da PKK'yı takarak kendisine yazık ediyor. Defalarca uyardık buradan bir kez daha uyarıyoruz" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti'nin daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Tahran'a hareket etmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda, ziyarete ilişkin basın açıklaması yaptı. Perinçek, 4 gün sürecek ziyarette bölge coğrafyasında yaşanan gelişmelerin ele alınacağını aktardı.
Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü ve final mitingine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Perinçek, "Mitingin huzur içinde olmasını dileriz. Herhangi bir olay çıkmayacağını düşünüyoruz. Ama biz PKK ile el ele vererek, FETÖ ile el ele vererek PKK'nın HDP'nin katılımıyla Türkiye'nin hiç bir sorununun çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Sorunların ağırlaştırılacağını çok iyi biliyoruz. Daha önemlisi bu basit bir yürüyüş değil, bir iktidar projesi. ABD, Avrupa bu yürüyüşü bir iktidar projesi olarak aynı zamanda destekliyor. CHP'yi HDP ile PKK ile ve aynı zamanda FETÖ ile yan yana getirerek Abdullah Gülleri de onlara katarak bir iktidar projesinin içine itiyorlar. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazdığı yazılar Batı basınında kampanya halinde yayınlanıyor. Ama Türkiye, PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün içinde olduğu hiçbir iktidar projesine kesinlikle izin vermeyecektir. CHP bir koluna FETÖ'yü takarak bir koluna da PKK'yı takarak kendisine yazık ediyor. Defalarca uyardık buradan bir kez daha uyarıyoruz" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek basın açıklamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın Başkenti Tahran'a hareket etti.