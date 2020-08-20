Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!
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Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!

Siyaset dünyasının duayen isimlerinden Doğu Perinçek, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. Peki, Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? İşte Doğu Perinçek'in hayatı ve biyografisi!

Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!
20.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:08

Doğu Perinçek, geçmişten günümüze siyaset dünyasının pek çok basamağında etkin görevler üstlendi. Peki, Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek hayatı, biyografisi, Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli gibi konuları mercek altına alıyoruz.

DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

17 Haziran 1942'de babasının yedek subaylık görevi yaptığı sırada Gaziantep'te doğdu. Babası, Erzincan ili Kemaliye ilçesi Apçağa köyünden, Hacı Sadıkgil ailesinden Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı ve dört dönem milletvekili olan Sadık Perinçek'tir. Annesi, lise öğrenimini tamamlayan Malatya Darende ilçesi, Balaban (Gerimter) köyünden, Hacıoğulları ailesinden öğretmen İbrahim Olcaytu'nun kızı Lebibe Perinçek'tir.

İlk öğrenimini Ankara Sarar İlkokulu'nda, orta öğrenimini Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi'nde gördü.

Üniversite yıllarında, 1962 ve 1963'te toplam on ay Almanya'da işçilik yaptı ve Almanca öğrendi.

Haziran 1964'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi.

Mart 1968'de Hukuk doktoru oldu. Doktora tezinin konusu ve ilk kitabı, "Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi."

1964 yılında Bilimsel Sosyalizmi benimsedi.

Mart 1968'de Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanı oldu. 1968 yılında Türkiye tarihinin en kitlesel gençlik eylemleri sırasında, üniversite işgallerinde devrimci gençlik hareketinin genel başkanıydı.

Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptı.

Kasım 1968'de arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık dergisini kurdu ve yayımlamaya başladı.

12 Mart 1971-74 döneminde, TCK'nın 141. maddesi nedeniyle yirmi yıl hapse mahkûm edildi. İki buçuk yıl kadar tutuklu kaldı. 1974 Temmuz'unda genel afla serbest kaldı.

1968 yılından beri Aydınlık Hareketinin ve parti örgütünün önderi.

28 Ocak 1978'de kurulan Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

20 Mart 1978'de yayın hayatına başlayan günlük Aydınlık gazetesinin kuruluşuna ve yayınına önderlik etti, başyazarlık yaptı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı, 8 yıl hapse mahkûm edildi. 1985 Martında serbest kaldı.

Ocak 1987'de yayımlanan haftalık 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini ve Başyazarlığı görevini üstlendi.

10 Nisan 1990'da "Sansür Sürgün Kararnamesi"nin çıkarılmasından sonra aynı yılın sonbaharında tutuklandı ve Diyarbakır Cezaevi'nde üç ay tutuklu kaldı.

1991 yılında TCK'nın 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçildi.

10 Temmuz 1992'de Sosyalist Parti'nin Anayasa Mahkemesince kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

1998 Eylül - 1999 Temmuz tarihleri arasında Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlüğünü savunduğu için on ay Haymana Cezaevi'nde hapis yattı.

Ergenekon tertibi nedeniyle 21 Mart 2008'de gözaltına alındı. Önce Tekirdağ, devamında Silivri cezaevinde tutuklu kaldı. 10 Mart 2014 tarihinde tahliye oldu. Ergenekon tertibi nedeniyle toplam 6 yıl hapis yattı.

İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor.

Şule Perinçek ile evli ve Zeynep, Kiraz, Mehmet, Sadık Can adlarında 4 çocuk babasıdır.

50'den fazla kitabı, binlerce bilimsel araştırması ve yazısı vardır.

GÖRDÜĞÜ VE İNCELEMELERDE BULUNDUĞU ÜLKELER :

Avrupa ülkeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Rusya, Küba, Suriye, Lübnan ve Irak.

YÖNETİCİLİK YAPTIĞI DERNEK VE KURULUŞLAR

1963: Hukuk Fakültesi Fikir ve Sanat Ocağı Kurucusu ve ilk yönetim kurulu üyesi. (Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) – Dev-Genç'in kurucu örgütlerinden).

1967: Berlin Türk Toplumcular Ocağı kurucusu ve ilk başkanı.

1967-71: Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi.

1966-70: Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi.

1968: Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı.

1978-81: Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı.

1988-89: Basın Konseyi Kurucusu ve Temsilciler Kurulu Üyesi.

1988'den beri: Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi.

1988: IPI (Uluslararası Basın Enstitüsü ) üyesi.

1991-92: Sosyalist Parti Genel Başkanı.

1992-1998: İşçi Partisi Genel Başkanı.

19 Ekim 1999- 15 Şubat 2015: İşçi Partisi Genel Başkanı

15 Şubat 2015'ten itibaren: Vatan Partisi Genel Başkanı

ÖNDERLİK ETTİĞİ DERGİ VE GAZETELER

1967: Dönüşüm Yazı Kurulu Üyesi ve Başyazarı.

1968: Forum Dergisi yöneticisi.

1968 Kasım-1969 Aralık: Aydınlık Sosyalist Dergisi Yazı Kurulu Üyesi ve önderi.

Temmuz 1969-Nisan1971: İşçi Köylü gazetesi Başyazarı ve önderi.

1970 Ocak-1971 Nisan: Proleter Devrimci Aydınlık Yazı Kurulu Üyesi ve önderi.

1974-1975: Haftalık Aydınlık Başyazarı.

20 Mart 1978-12 Eylül 1980: Günlük Aydınlık Gazetesi Başyazarı.

1987-l991: 2000'e Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı.

1993-1994: Günlük Aydınlık gazetesi yazarı ve daha sonra Başyazarı.

1994-2007: Haftalık Aydınlık Dergisi Başyazarı.

2010 Mart'ından bu yana: Günlük Aydınlık gazetesi yazarı.

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