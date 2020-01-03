: Doğu Perinçek, İranlı komutan Süleymani'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı: O hepimizin şehididir

03.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:45

Amerika'nın İranlı komutanlara yönelik düzenlenen suikastın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazılı bir açıklama yaptı.

"İNSANLIK CEPHESİNİN ŞEHİTLERİDİR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İranlı komutanların öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Asya topraklarının ve denizlerinin ABD ve İsrail teröründen arınması ve barışa kavuşması uğruna hayatlarını vermişlerdir. Onlar, hepimizin şehidi oldular" dedi.

Perinçek ayrıca, "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şahabi Komutan Yardımcısı Mühendisi, Karadeniz'den Umman Denizi'ne uzanan insanlık cephesinin şehitleridir" ifadelerini kullandı.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN İNTİKAM SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

SEYAHAT UYARISI DA YAPILDI

ABD, Irak'ta artan tehdit, silahlı çatışma ve terör eylemlerinden dolayı vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının web sitesinden yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtildi.

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