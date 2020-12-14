Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı durak, bank, bankamatik, çocuk parkları, bisiklet parkları, cami ve şehirlerarası otobüs terminali ekiplerce dezenfekte edildi.

Kent genelinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri de sürüyor. İş yerleri, market ve pazar esnafını ziyaret eden polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise kentte oluşturulan kontrol noktalarında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere hizmet veriyor.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştiriyor.

Merkezin günlük işleyiş sürecinde, engelli bireyler merkeze ait servis araçlarıyla çocuk gelişim eğitmenleri eşliğinde evlerinden alınıp, saat 11.00 - 15.00 arasında eğitim görüyor.

Birebir eğitimlerde hijyene dikkat ediliyor. Sınıfta öğretmen ile öğrenci arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe olacak şekilde planlamalar yapıldı.

35 dakikalık seansların ardından sınıflar yarım saat havalandırılarak odalarda devamlı bir sirkülasyon sağlanıyor. Bu kapsamda verilen eğitim programlarıyla müzik atölyesi, el sanatları atölyesi, yiyecek içecek hizmetleri atölyesi, beden eğitimi, özel eğitim ve akıl oyunları atölyelerinde bireysel olarak birçok etkinlik yapılıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara ve pazarcı esnafına maske dağıttı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs (Kovid-19) vakaları artışı nedeniyle her hafta kurulan pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

İl merkezinde kurulan pazarlarda düzenli periyotlarla maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiren ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da sıkı takibe alıyor.

Kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarına girişlerde vatandaşların ateş ölçümü yapılmaya devam ediliyor.

Söz konusu noktalarda polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılarak noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye hoparlörlerinden sık sık vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunuluyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesinin Vefa Sosyal Destek ekiplerinde görev alan Genç Gönüllüleri evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra taksilerle çocuk oyun parkları ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Polis ekipleri, 2 bin kişi sınırı getirilen İzzet Baysal Caddesi'ne giriş çıkışları denetlerken vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıyor.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, pazar alanında maske ve mesafe denetimi yaparak hem vatandaşları hem de Pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Ayrıca Bolu Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılarak noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Diğer taraftan Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda müdürlük bünyesinde Kovıd-19 ile mücadele eden birimlerdeki ekiplerin saha fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda, "Çağrı merkezimiz, numune transfer ekiplerimiz, PCR Test Laboratuvarımız, filyasyon ekiplerimiz, hastane acillerimiz, servislerimiz ve yoğun bakımlarımız, kovid koordinasyon merkezimiz, bulaşıcı hastalık birimlerimiz, evde sağlık ve 112 ekiplerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, eczanelerimiz ile Kovid-19'la mücadeleyi fedakarca yürüten sağlıkçılarımız 7/24 Bolumuzda görev başında." İfadelerine yer verildi.

Bartın

Karabük

Karabük Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokağa çıkmaları kısıtlı olan 65 yaş ve üstü kişilerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Valilik, kısıtlama saatlerinde oluşturulan ekipler ile sokak hayvanlarının da unutulmadığını ve yemleme yapıldığını duyurdu.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, hafta sonu kısıtlamasına uyan ve evlerinde kalan vatandaşlara teşekkür etti.

Öte yandan Karabük ve Safranbolu Belediyeleri temizlik ve dezenfekten çalışmalarını aralıksız sürdürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, il merkezi ve ilçelerde oluşturulan kontrol noktalarında kimlik ve HES sorgusu yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder