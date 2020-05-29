Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Sakarya, Karabük, Bartın, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
29.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:41

Sakarya, Karabük, Bartın, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Ayrıca bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler, alışveriş yapıyor, meydanlar ve caddelerde geziyor.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta yaya yoğunluğu görülüyor. Uzun süredir kepenk açmayan esnafın da büyük çoğunluğu, tedbirlere uyarak hizmet veriyor.

Kentin bazı noktalarında zaman zaman araç yoğunluğu da gözleniyor.

Karabük

Maske takma zorunluluğu bulunan Karabük'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan meydanlar, caddeler ve sokaklarda sakinlik hakim.

Kolluk kuvvetleri, kentin giriş ve çıkışları ile il ve ilçe merkezlerindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Görevli ekipler, maske takmayanları uyarıyor, kent merkezlerinde araçların park edilmesine izin vermiyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların sağanağın da etkisiyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin de maskesiz sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

Öte yandan, vakit ezanlarında camilerden ve zabıta ile polis araçlarından yapılan anonslarla, vatandaşlardan evde kalmaları isteniyor.

Kocaeli

Kocaeli'de Yürüyüş Yolu, çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kentin simge yerlerinden tarihi Yeni Cuma Camisi parkı ile Kent Meydanı'nda ise sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkan vatandaşlar, maske takıyor. Polis ekipleri ise kent merkezindeki bazı caddelerde oluşan araç yoğunluğu dolayısıyla sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, getirilen serbestlikle sokağa çıkan gençlerden bazıları Yürüyüş Yolu'nda yürürken, bazıları da Kent Meydanı'nda bisiklet sürdü.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Ayrıca banka ve PTT şubelerinin önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında sessizlik hakim.

Kentte görev yapan polis ve bekçiler, sokağa çıkan vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'de bariyerlerle kapatılan, kentin normal zamanda en işlek noktası İstanbul Caddesi ve çevresinde alınan önlemler nedeniyle yaşanan sakinlik devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları kent merkezinde kısıtlama getirilen alanlara belirlenen noktalardan ateş ölçümü yaparak alıyor.

Yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen alanlarda, ekipler tarafından ring halinde denetimler sürdürülüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde bariyerlerin kaldırılmasının ardından kısmi yoğunluk oluştu.

Maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte, banka ve PTT önlerinde bekleyen vatandaşları, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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