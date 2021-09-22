Doğu Karadeniz'deki turizmciler güzel bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki turizmciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yıla oranla güzel bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Doğu Karadeniz, salgın sürecinde kalabalıktan ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin tatil güzergahları arasında yer aldı.

Salgınla mücadelede haziranda başlatılan kademeli normalleşme süreciyle turizmde hareketliliğin yaşandığı Trabzon, Rize ve Artvin'i ziyaret eden yerli ve yabancı Turist sayısında önceki yıla oranla önemli artış yaşandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, bölgede salgın dolayısıyla geçen yıl iç pazarda yüzde 50, dış pazarda yüzde 85'lere yakın ziyaretçi kaybı yaşandığını söyledi.

Kantarcı, bu sezon özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonraki süreçte bölgeye gelmeye başlayan ziyaretçilerin turizm sektörüne nefes aldırdığını belirtti.

Ziyaretçi rakamlarının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Kantarcı, "Ağustos sonu itibarıyla Trabzon özelinde yaklaşık 996 bin yerli, 226 bin de yabancı turist geldi. Bölgemizi, Trabzon'u ziyaret etti. Doğu Karadeniz'i hesap ettiğimiz zaman bu rakamın 2-3 katına ulaşmak olasıdır." dedi.

Kantarcı, Trabzon'a ağustos sonuna kadar Avrupa ve özellikle Orta Doğu ülkelerinden 371 direkt dış hat seferi yapıldığını, günde ortalama 3, zaman zaman da 5 uçağın indiğini ve seferlerin halen sürdüğünü kaydetti.

Bölgeye Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan yoğun talep olduğunu ifade eden Kantarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene Ürdün'den uçuşlar erken başladı, artarak devam etti. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 farklı şehirden uçuşlar oldu. Buna Bahreyn, Umman eklendi. Umman'da da son bir ay içerisinde ciddi bir artış var. Direkt uçuşların yanında İstanbul aktarmalı uçuşlarla gelen yabancı turistler de var. Bu yıl Katar hiç uçmadı. Suudi Arabistan, politik sebeplerden dolayı maalesef kendi vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeyi yasakladı."

Kantarcı, 2019'un, bölgede en çok hareketliliğin yaşandığı yıl olduğuna işaret ederek, "Bu yıl 2019'daki yerli turist sayılarına hemen hemen ulaştık. Yabancı turist sayılarındaysa yıl sonu itibarıyla 2019'un neredeyse yarısına ulaşmış olacağız. Bu, gerçekten hem turizmciler, seyahat acenteleri, oteller, restoranlar, hediyelik eşyacılar hem de bütün bölge esnafımıza pandemi sonrasında ciddi bir katkı sağlamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir sezon geçirdik"

Ziyaretçi sayısının artmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Kantarcı, şunları kaydetti:

"Geçen sene pandemi başlar başlamaz Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması başladı. Otellerimiz, restoranlarımız, tur araçları başta olmak üzere hepimiz bunun dış pazarda tanıtımını iyi yaptık. Ülke olarak bir farkındalık yarattık. Haziran sonrasında direkt uçuşların başlamasıyla çok olumlu bir süreç yaşadık. Gelenler mutlu ayrıldı. Sezon içerisinde sağlık anlamında, pandeminin etkileri anlamında bir olumsuzluk yaşamadık. Bulaş olan, hastalanan, hastalandığı için gidemeyen grup olmadı. Çok nadir, münferit, tek tük pozitif vakalara çok az sayıda rastlandı. Hayırlı bir sezon geçiyoruz. Farklı ülkelerden direkt uçuşlar halen devam ediyor. Bunun eylül sonuna kadar bu şekilde devam edeceği planlanmış. Ekimde de bu hareketliliğin aynısı olmasa da bir tık altının devam etmesinin hem ülkemize hem bölgemize ciddi katkısı olacaktır. Mutluyuz. Tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir sezon geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz."

Trabzon Otelciler Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar da bu sezon turist sayısında bir kıpırdanma yaşandığını belirterek, "Asıl beklentimiz gelecek sezon için. Tabiri caizse daha nitelikli konaklama ve harcama yapan turist daha fazla katkı yapıyor." diye konuştu.