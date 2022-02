Doğu Anadolu'nun nüfusu 23 bin 506 kişi azaldı

ERZİNCAN (DHA) - ADRESE Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020'de 6 milyon 61 bin 837 olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu, 23 bin 506 kişi azalarak 2021'de 6 milyon 38 bin 331 oldu. Bölgede Ağrı, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan'ın nüfusu azalırken, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Malatya Tunceli ve Iğdır'da yaşayanların sayısı arttı. Bölgede 27 bin 675 yabancı nüfus bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ADNKS sonuçlarına göre, 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2020'de 6 milyon 61 837 olan nüfusu; 23 bin 506 kişi azalarak, 6 milyon 38 bin 331'e düştü. ADNKS kayıtlarına göre, 2021'de bölge illerinin nüfusu da şöyle oldu:

"Daha evvel ilimiz göç veriyordu. Şu anda en azından göç vermeden Türkiye ortalaması kadar da büyüme göstermiştir. Bunda her şeyin bir faktörü var. Ticaret odası olarak biz elimizden geleni yaptık. Bir nebze de olsa karımız olmuştur. Karımız olmuştur derken 2018 yılında biz Ticaret Odası başkanı olduktan sonra Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde 66 tane faaliyet gösteren fabrikamız vardı. Şu an 81'e çıkardık bu sayıyı. İster istemez bunlarında bir faydası var. Ayrı yeten şu an 15-16 tanede mevcut projemiz var. İnşallah bu projelerimiz de bittiği zaman 4 bin, 5 bin çünkü bunlar tekstil ağırlıklı projeler istihdama fazla önem veren projeler. Yaklaşık 5 bin, 6 bini bulur. 2018 yılında bin 145 kişi çalışıyordu. Organize sanayi bölgesinde şu anda 2 bin 320. İnşallah bu yılın sonuna herhalde 3 bin 500 yakalarız diye düşünüyorum. Ticaret odası olarak biz ne yaptık. Elimizden geldiğince istihdamı artırıcı Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya buradaki mevcut iş adamları ile odalarla, borsalarla görüşerek Erzincan'a yatırımcı çekmeye çalıştık. Bunların faydalarını da gördük. Bir tabir var kar yağarsa her yere yağar, yağmur yağarsa her yere yağar. Bizim de buradaki icraatlarımız az da olsa en azından 1145'ten 2 bin 320 istihdam sağlandığı zaman bunların hepsi Erzincan'dan gelmedi. Bunların teknik personeli hep il dışından geldi. Erzincan'a istihdam sağlamış olduk."